Tensión en Atocha: una trabajadora de Renfe lanza un vaso de agua a un pasajero que se quejó del caos

La estación de Atocha (Madrid) ha sido escenario de un tenso momento desatado por el caos ferroviario: el encontronazo de una trabajadora de Renfe con un usuario que tenía un billete de tren para viajar en dirección a Castilla-La Mancha. La presión ha llevado a la azafata a perder los papeles hasta el punto de lanzar un vaso de agua al viajero.

Tras la cancelación de los trenes de las 19:10 horas y las 20:10 horas de este miércoles por la tarde, los viajeros afectados comenzaron a agolparse en la zona de espera de la estación Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Fueron horas de espera que acabaron con la paciencia de los usuarios que tenían previsto coger alguno de los trenes cuyo servicio fue cancelado o sufrió retrasos.

Los pasajeros comenzaron a presionar a los trabajadores de Renfe presentes en las zonas de acceso a las vías, a los que exigieron información, sin demasiada amabilidad. Unos y otros estaban visiblemente alterados.

Entre exigencia y exigencia, uno de los usuarios comenzó a grabar la escena con su teléfono móvil. Entonces, para que quedara recogido en el vídeo, preguntó a la azafata de la zona de embarque: «¿Dónde está el tren?».

La trabajadora, de una empresa subcontratada de Renfe, reaccionó inmediatamente: cogió un vaso de agua y arrojó el contenido sobre el móvil. La policía se tuvo que personar en el lugar.

Además, otros muchos pasajeros se han quejado del mal funcionamiento del sistema para comprar billetes, que se bloqueaba antes de terminar el proceso de compra. Los trenes afectados eran los del servicio de Media Distancia que une Madrid con Ciudad Real, Puertollano y Toledo. A ellos se unieron los retrasos de los trayectos de Alta Velocidad entre Madrid y Cataluña y Zaragoza.