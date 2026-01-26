Puente no dimite pero destituye a dos cargos medios de Adif y Rodalies por el caos ferroviario

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha destituido este lunes 26 de enero al director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, tras las reclamaciones del Govern del socialista Salvador Illa, que exigió responsabilidades por los retrasos masivos y cancelaciones de trenes en Cataluña. Junto a Alemany, también dejará su puesto un responsable del área de mantenimiento de Adif, en un movimiento que busca señalar responsabilidades internas dentro de la gestión del sistema ferroviario catalán. A pesar de los ceses, Puente mantiene su cargo, sin presentar su dimisión tras el trágico accidente de trenes ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos y decenas de heridos.

El accidente de Adamuz

El accidente se produjo cuando dos trenes descarrilaron en el término municipal de Adamuz:

El tren Iryo 6189 , que cubría el trayecto Málaga–Madrid Puerta de Atocha, descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1, provocando que varios vagones invadieran la vía contigua.

En ese momento, circulaba por la vía paralela el tren Alvia 2384, con destino Madrid–Huelva, que también descarriló al chocar con los vagones del primer convoy.

La tragedia ha sido objeto de controversia política y técnica, ya que Puente ha ofrecido versiones contradictorias sobre el estado de la vía, primero asegurando que estaba “completamente renovada” y luego matizando que no todos sus elementos lo eran, lo que ha generado críticas sobre la transparencia de su información.

Accidente que desencadenó la crisis en Rodalies

Un día después, un tren de Rodalies de Cataluña descarriló en la línea R4, entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona), tras el derrumbe de un muro de contención sobre las vías, probablemente por las intensas lluvias recientes.

Víctimas: 1 fallecido (maquinista en prácticas) y al menos 37 heridos.

Consecuencias: Suspensión parcial o total del servicio, revisiones de seguridad y evaluación inmediata de la red ferroviaria.

Caos y suspensión del servicio

Tras el accidente de Gelida, la red de Rodalies sufrió interrupciones continuas:

Se suspendió total o parcialmente el servicio en toda Cataluña para realizar revisiones de seguridad.

El servicio se interrumpió varias veces debido a fallos técnicos, problemas en el centro de control de Adif y nuevas incidencias en las vías .

La red registró nuevas paralizaciones o restablecimientos breves, generando confusión entre los viajeros.

Tres incidentes en pocos días

En menos de una semana, la red de Rodalies ha sufrido tres desprendimientos significativos: