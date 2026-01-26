El investigador de Adamuz señala la «soldadura» como causa y desmiente a Puente sobre la renovación de la vía

El presidente de la comisión que investiga el accidente de Adamuz, Ignacio Barrón, asegura que «todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, es la rotura, no tanto del carril, como de una soldadura».

En declaraciones al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios subraya que la labor de la CIAF no se limitará a señalar el elemento que falló. «En el momento en que sepamos la causa de la rotura, que produce el descarrilamiento, y luego ya viene la mala fortuna de los choques, etcétera, lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado. La investigación va mucho más allá de decir cuál ha sido la causa», afirma Barrón.

Sobre la polémica surgida por la unión de carriles de diferentes periodos, Barrón advierte que en principio no es ningún problema siempre que se «haga bien» . «Juntar dos carriles de épocas distintas, en principio, no es causa de ningún tipo de anormalidad, siempre que se tenga en cuenta y siempre que se haga bien», concluye, remarcando la importancia de analizar si los procedimientos de ejecución y control fueron los adecuados.

El ingeniero defiende que no le sorprende encontrar carriles de 1989 en servicio, «siempre que estén en buen estado», aunque será precisamente la investigación la que determine si se cumplieron todos los requisitos técnicos en el tramo donde se produjo la tragedia.

Durante la entrevista Barrón reconoce además que la línea Madrid-Sevilla no ha sido objeto de una remodelación integral tras 30 años de funcionamiento. «Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así», dice.

«Estoy plenamente convencido de que vamos a llegar al fondo de la cuestión. No solamente de saber qué es lo que se ha roto, sino por qué, cómo y cómo se podría haber evitado», afirma.

Barrón anuncia además que en los próximos días se espera un avance significativo en la obtención de evidencias técnicas. «Esta semana es cuando empezamos a tener ya pruebas más contundentes», ha señalado, en referencia a los ensayos y análisis que se están realizando sobre los elementos afectados del tramo ferroviario donde se produjo el desacarrilamiento.

Según el presidente de la CIAF, las intervenciones realizadas por Adif en esta vía se han centrado fundamentalmente en la renovación de desvíos que, según la información preliminar, presentan problemas que pueden llegar a ser críticos. Por este motivo, la comisión ha solicitado a Adif la información detallada sobre las actuaciones realizadas: «Que nos informe de exactamente que se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no».

Como posible consecuencia del accidente, Barrón adelanta que una de las recomendaciones que podría emitir la CIAF es que en las nuevas líneas la separación entre los ejes de vías sea de como mínimo 5 metros. En el caso del accidente de Adamuz, esta distancia era de poco más de 4 metros, lo que pudo agravar las consecuencias al producirse el choque entre ambos convoyes tras el descarrilamiento.