Las familias de Adamuz acusan al Gobierno de negligencia criminal: «Los han asesinado»

Las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se cobró la vida de 45 personas y dejó heridos a cientos de pasajeros, han mostrado su indignación y su rechazo a la gestión del Gobierno, acusando al Ejecutivo de ser el responsable de una negligencia criminal: «No han muerto, los han asesinado por falta de mantenimiento», señalan.

Muchos de los allegados han hecho hincapié en la falta de comunicación desde el Gobierno tras el accidente: «Decían que las listas las iban a actualizar cada hora y media o cada dos horas y nada, no actualizaban nada, una desinformación total», subraya un familiar.

Un hombre señaló al Programa de Ana Rosa, como ni las compañías ferroviarias ni nadie del Gobierno se dirigieron a él para ofrecerle ayuda: «No nos ha hablado ni la compañía de tren ni nadie, todo nos lo estamos costeando y gestionando nosotros». Otra mujer, entre lágrimas, contaba cómo no les notificaban sobre el estado de sus familiares tras la colisión de los convoyes: «Nos han tenido ahí, sin notificarnos, ‘no sé, bueno, no sé, desaparecido, no desaparecido’, eso nos decían».

La tía abuela de la niña de 6 años que se quedó huérfana también ha cargado contra el Gobierno: «Son responsables de unos asesinatos, son unos asesinos, si tienen un poquito de vergüenza que dejen de mentir, yo quiero justicia».

Por otro lado, tal y como han manifestado los familiares afectados, la declaración de luto y los actos simbólicos promovidos desde las instituciones no sólo resultan insuficientes, sino que suponen una forma de «lavado de imagen» por parte de las administraciones, a las que acusan de no haber actuado con la diligencia necesaria antes de la tragedia ni de ofrecer explicaciones claras tras lo ocurrido.

Aplazado el funeral de Estado

El funeral de Estado laico por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, inicialmente previsto para el sábado 31 de enero, ha sido aplazado tras las consultas realizadas por las instituciones con las familias afectadas. La Junta de Andalucía ha informado que, después de hablar con una amplia mayoría de los familiares, el Gobierno de España ha trasladado que a un número importante de ellos les resultaba «imposible asistir» en esa fecha debido a diversas circunstancias personales y logísticas.

Además, diferentes familias han expresado su preferencia por el hecho que el acto se celebrara más adelante, en un momento que les permitiera participar con mayor serenidad durante su duelo. Otras familias han manifestado su disgusto por celebrar un funeral laico: «Aquí no cabe un funeral laico, cabe un funeral cristiano, religioso. Huelva y Andalucía son una tierra mariana», explicó la hermana de uno de los heridos del accidente de los dos trenes.

«Venir a Huelva a imponer un duelo laico es no conocer esta tierra. El Gobierno quiere un homenaje aséptico el 31 de enero, olvidando que están en la provincia más mariana de España. ¿Pretenden consolar sin Cielo en la casa de la Virgen de la Cinta, del Rocío, la del Carmen o de la Peña?», publicó en redes un familiar de uno de los heridos.