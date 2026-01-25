El jefe de la empresa de la soldadura de Adamuz fue juzgado por un accidente laboral mortal en obras de tren

El fundador de Maquisaba, la empresa gallega que realizó la soldadura que presuntamente ha causado el descarrilamiento de Adamuz con 45 muertos, fue juzgado en 2010 por un accidente laboral mortal. José Ramón Cancela Blanco, cofundador y administrador de la compañía que ejecutó los trabajos de renovación en la línea Madrid-Sevilla, se sentó en el banquillo acusado de homicidio imprudente tras la muerte de un palista en unas obras ferroviarias en Fene (A Coruña) en 2005. Quedó absuelto. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado mostrando un documento que Maquisaba realizó la soldadura del raíl que, según las primeras pesquisas, provocó el trágico accidente del 18 de enero de 2026.

El acta de inspección visual y geométrica elaborada por Adif y la consultora Ayesa, mostrada por Puente, certifica que la soldadura aluminotérmica se ejecutó el 25 de mayo de 2025 en el preciso punto kilométrico 318,693 de la línea Madrid-Sevilla. El documento técnico, que incluye mediciones de alturas de carril y tolerancias geométricas, señala a Maquisaba como la empresa responsable de esa soldadura del tramo crítico en la vía 1 dirección Sevilla. El ministerio ha censurado por protección de datos el nombre del soldador concreto.

José Ramón Cancela Blanco y su socio Francisco Blanco Caamaño, administradores de Maquisaba, fueron juzgados en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ferrol en octubre de 2010. El fiscal pidió «penas de dos años y un mes de prisión e inhabilitación profesional» por un accidente laboral mortal ocurrido la noche del 27 de enero de 2005 en Maniños, Fene.

El trabajador «manejaba una pala excavadora adaptada para este tipo de obras y se precipitó con la máquina por un terraplén de 4,5 metros, aplastándose la cabina, que mató al obrero». La maquinaria, una pala cargadora Liebherr comprada de segunda mano en Francia, fue reformada por Maquisaba para incorporarle unos elementos adicionales.

La sentencia reconoció que las reformas «disminuyeron las condiciones de estabilidad» del vehículo. La cabina no era antivuelco ni disponía de cinturón de seguridad. Sin embargo, la jueza absolvió a los acusados al considerar que sólo había «imprudencia leve». Los herederos del palista habían renunciado a las acciones penales «tras ser indemnizados por el fallecimiento del trabajador».

Renovación de la vía

Maquisaba participó en la UTE Renovación Desvíos que acometió trabajos en la línea Madrid-Sevilla entre 2024 y 2025. En una publicación en redes de enero de 2025, un empleado de la empresa celebraba: «Después de 89 aparatos de vía renovados en la línea Madrid-Sevilla siempre se encuentra un hueco para una pequeña cena. Gracias a las empresas de la UTE Renovación Desvíos por seguir confiando en Maquisaba».

La UTE estaba conformada por Azvi –empresa salpicada en la trama PSOE por contratar a Koldo García para proyectos empresariales en Latinoamérica– y otras tres empresas. Adif adjudicó un contrato de 61,25 millones de euros para la mejora integral de la infraestructura en el tramo entre Guadalmez y Córdoba, que incluía específicamente Adamuz. La vía fue renovada en mayo de 2025 con una inversión total de 700 millones de euros.

Empresa de referencia

Fundada en el 2000 por Francisco Blanco Caamaño y José Ramón Cancela Blanco, Maquisaba se especializó en «montaje y renovación de vías férreas». Francisco Blanco había trabajado en los ferrocarriles suizos tras emigrar, mientras que José Ramón Cancela era autónomo con maquinaria.

Aunque Puente ha dicho que las cuatro empresas de la UTE contratada son la «flor y nata» de las empresas españolas lo cierto es que subcontrataron a otra compañía.

La empresa de Santa Comba (A Coruña) ha trabajado en proyectos internacionales como el AVE a La Meca en Arabia Saudí y obras en Polonia o Dinamarca. En España participó en la alta velocidad a Galicia y el corredor Mediterráneo. En 2018 contaba con 250 empleados y cerró con una cifra de negocio cercana a los 20 millones de euros.

Maquisaba presumía de contar con «equipos de soldadura aluminotérmica y maquinaria» homologados por Adif. Desde la compañía destacaban que «la amplia formación y la experiencia adquirida a lo largo de los años resulta fundamental como valor diferencial frente a la competencia».

José Ramón Cancela Blanco falleció en abril de 2022 a los 43 años por un ataque al corazón tras visitar unas obras.

Accidente de Adamuz

El descarrilamiento ocurrió el 18 de enero de 2026 a las 19:45 horas. El tren de alta velocidad Iryo 6189 Málaga-Madrid descarriló en la entrada de la estación de Adamuz. Los dos últimos coches invadieron la vía 2 y colisionaron con el tren Renfe Alvia 2384 Madrid-Huelva que circulaba en sentido contrario.

Trabajos de investigación en el punto del accidente de Adamuz.

La investigación ha concluido preliminarmente que «la soldadura del raíl saltó e hizo descarrilar el Iryo». Los especialistas de criminalística «han llegado a esa conclusión tras examinar sobre el terreno esa parte de la vía y constatar con documentos fotográficos el lugar exacto en el que saltó la soldadura del raíl».

El balance provisional del accidente es de 45 fallecidos, 29 heridos graves y 123 leves. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha abierto el expediente 08/2026 y ha desplazado un equipo investigador al lugar.

Puente ha calificado el accidente como «realmente extraño» porque «horas antes varios trenes habían circulado por el mismo punto sin que el sistema registrara incidencias». Sin embargo, la investigación apunta a una rotura en la soldadura, lo que descarta que el tren rompiera la vía al descarrilar.

La ominosa coincidencia de que el responsable de la soldadura defectuosa afrontara ya un proceso judicial por negligencia laboral mortal plantea dudas sobre los protocolos de selección de subcontratistas en infraestructuras críticas, aunque la absolución judicial de 2010 respaldara formalmente su capacidad técnica.