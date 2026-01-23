El profético vaticinio de un senador del PP a Puente: «Ojalá no tengamos que lamentar ninguna desgracia»

El senador del Partido Popular por Murcia, Francisco Bernabé, ha recuperado este jueves en su perfil de X una intervención que hizo el pasado 2 de diciembre en un Pleno del Senado, en la que reprochó al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, su gestión de la red ferroviaria. «Ojalá no tengamos que lamentar ninguna desgracia», vaticinó Bernabé un mes antes de las tragedias de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

«Señor ministro, durante más de tres décadas tuvimos en España un AVE ejemplar. Si hasta con Ábalos, más preocupado siempre en prostitutas y mordidas, funcionaba de maravilla. Esto deja en evidencia su lamentable nivel político, visto en dos episodios. El primero en el verano de 2024, con ese tercermundista caos ferroviario que nos avergonzó ante el mundo entero y usted tomándoselo a pitorreo, diciendo que el tren vivía en España ‘el mejor momento de su historia’. El segundo, este pasado verano, cuando, tras otros meses grotescos de trenes averiados, usted nos dijo que ajo y agua. Ojalá que, por culpa de Sánchez y todos ustedes, no tengamos que lamentar ninguna desgracia», indicó el senador popular.

Bernabé ha difundido de nuevo esas palabras, asegurando que «hay veces en las que uno siente en el alma tener razón», subrayando que sus palabras no eran una exageración política, sino una advertencia sobre los riesgos reales derivados, a su juicio, de la falta de mantenimiento, inversión y planificación.

Una auditoría sobre el ferrocarril

Por otro lado, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha exigido al Gobierno una auditoría «completa» e «independiente» para conocer la situación de la red ferroviaria en España. El PP, que elevará su «nivel de fiscalización» al Ejecutivo, pedirá al resto de grupos parlamentarios forzar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el próximo pleno extraordinario del 27 de enero.

Una petición, la del equipo popular al líder socialista del Gobierno, que la portavoz del PP ha justificado en que sea su Ejecutivo el único responsable de la gestión de las vías férreas que se han cobrado la vida de medio centenar de personas. En el caso de Adamuz (Córdoba), ascienden a 45 los fallecidos; uno, el joven maquinista de 28 años, en el caso del accidente de Rodalies de Barcelona.

Junto a la petición de comparecencia de Sánchez, para la que el PP necesita el favor de 176 diputados con cuyos grupos se pondrá en contacto la diputada popular a lo largo de la mañana de este jueves, Muñoz ha advertido que su grupo no cesará en su labor de «fiscalización» al Gobierno. En este sentido, ha anunciado también que pedirán la comparecencia del ministro Óscar Puente, así como del presidente de ADIF, Luis Pedro Marcó.