La Audiencia Nacional vuelve a archivar el ‘caso Pegasus’ contra Sánchez por falta de colaboración de Israel

José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional, ha archivado por segunda vez la causa en la que investiga el espionaje a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y a varios de sus ministros con Pegasus, el software de espionaje desarrollado por la compañía israelí NSO Group. El juez argumenta el archivo de la causa por la «impotencia investigadora» ante la falta de cooperación de Israel.

Calama señala la «frustración de la ejecución» de las comisiones rogatorias ignoradas por Israel, lo que «impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna». La incapacidad de investigar el supuesto espionaje a Sánchez, que el juez señala en su auto, ha llevado al sobreseimiento de la causa.

El juez instructor del caso ya archivó la investigación en julio de 2023 por el mismo motivo, aunque lo abrió meses después para añadir información facilitada por las autoridades de Francia. La justicia francesa investiga también el espionaje con Pegasus de móviles de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del Gobierno francés, ministros y diputados.

Calama explica que de las investigaciones realizadas por sus colegas franceses no se desprenden nuevos datos que permitan determinar la autoría de los hechos investigados y que podrían enmarcarse en delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

El instructor destaca la «frustración» de la investigación derivada de la falta de ejecución de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel, emitidas, ampliadas y recordadas en distintos momentos en los últimos años, y que impide investigar «sobre la atribución de autoría de los hechos delictivos investigados a persona concreta alguna».

A través de esa solicitud de cooperación jurídica internacional, reiteradamente emitida, el juez pretendía requerir información a la mercantil NSO Group, propietaria del software Pegasus, así como tomar declaración como testigo al CEO de la compañía.

El magistrado afirma que este problema le impide avanzar en la investigación de los hechos, al no poder practicarse otras diligencias de investigación. «Ello conlleva que el proceso permanezca aletargado o en situación de latencia hasta que la información obtenida a través de un eventual y poco probable cumplimiento de la comisión rogatoria que el Estado de Israel tiene obstruida, o bien nuevas fuentes de prueba permitan, en su caso, la continuación de la investigación», añade.

De acuerdo con los indicios recabados a lo largo de la investigación –que se inició en abril de 2022– la infección del móvil de Sánchez con Pegasus se produjo en cinco ocasiones, entre octubre de 2020 y diciembre de 2021.

El primero de los procesos se produjo entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 y la cantidad de información «exfiltrada» entre ambas fechas fue de, al menos, 2,57 GB. El mismo se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla con Grande-Marlaska.

El segundo se detectó el 31 de mayo y la información «exfiltrada» fue de 130 MB. Ésta habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sahara, por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

En cuanto al móvil de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el instructor señalaba que presentaba indicios de haber sido infectado por Pegasus en cuatro ocasiones, entre mayo y octubre de 2021, mientras que el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo fue en dos ocasiones, el 2 y el 7 de junio del mismo año.

Por su parte, el móvil del ministro de Agricultura, Luis Planas, habría sido objeto de un ataque el 25 de junio de 2021, si bien la cantidad de información «exfiltrada» (inferior a 1 kb) sugiere un intento no exitoso por la existencia de una de las aplicaciones «vacuna».