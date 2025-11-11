El alto cargo marroquí premiado por Marlaska es el artífice del espionaje con Pegasus a Sánchez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha entregado este martes, en Madrid, la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al máximo responsable de la temida Dirección General de Seguridad Nacional y de la Dirección General de Vigilancia Territorial de Marruecos (DGSN-DGST, por sus siglas en francés), Abdellatif Hammouchi. Según ha informado el Ministerio del Interior, se trata de un reconocimiento a su labor en la cooperación en materia de seguridad y que reafirma la «excelente» relación entre España y Marruecos.

Pero el ministerio de Marlaska ha olvidado un gran detalle: Abdellatif Hammouchi, el todopoderoso jefe del espionaje y del aparato policial del país vecino, es, además, el artífice del espionaje con Pegasus al Gobierno de Pedro Sánchez en 2022. Mohamed VI confía en él porque ha revolucionado todo el sistema de Inteligencia y ha convertido Marruecos en un agente crucial en las estrategias globales contra las amenazas contemporáneas, tales como el terrorismo y la delincuencia transnacional.

El Gobierno español informó en mayo de 2022 de que el Centro Criptológico Nacional había detectado indicios de un posible espionaje de Pegasus a los móviles de Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre 2020 y 2021. Posteriormente, se sumaron a la lista otros miembros del Ejecutivo, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que este martes ha premiado al jefe policial que orquestó el hackeo de Pegasus.

A raíz de conocerse estos hechos, se inició la investigación del caso Pegasus sobre el supuesto espionaje realizado con un software israelí a los móviles de Sánchez y de varios ministros.

Medios europeos señalaron entonces a Hammouchi como el principal responsable del espionaje con Pegasus al Gobierno de Sánchez. El semanario francés Le Point le señalaba como artífice del espionaje con Pegasus al presidente francés, Emmanuel Macron, y 14 de sus ministros.

Precisamente, el mes siguiente de estallar el caso, en junio de 2022, Hammouchi visitó España para reunirse con Esperanza Casteleiro, directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). A pesar de los obstáculos que pone Rabat en general para informar de asuntos relacionados con Inteligencia, en esta ocasión, los órganos de comunicación oficialistas marroquíes, como la agencia de noticias Map, comunicaron que, tanto la invitación como las reuniones mostraban la sintonía entre ambos gobiernos. No sólo eso, sino que difundió imágenes del encuentro.

Además, indicaron «los importantes resultados obtenidos en el ámbito de la cooperación en materia de seguridad entre Marruecos y España, especialmente en coordinación operativa y asistencia técnica para hacer frente a las amenazas terroristas y a las distintas formas de delincuencia organizada, en particular las redes de inmigración irregular, la trata de seres humanos y el tráfico de drogas, entre otros».

Qué es Pegasus

Pegasus es un spyware isrealí que, una vez instalado en el teléfono, es capaz de activar el micrófono y la cámara del terminal desde un panel de control remoto. Además, hace las veces de geolocalizador que le permite conocer con exactitud dónde se encuentra el propietario.

Una de las estrategias más habituales de Pegasus para acceder a un terminal es por medio de las llamadas de Whatsapp. Estas no quedan registradas en el historial y son borradas de forma inmediata.

El nivel de sofisticación de Pegasus le permite autodestruirse si en un tiempo determinado no ha conseguido su objetivo o si tiene el presentimiento que se ha instalado en el dispositivo equivocado, evitando así, que quede algún rastro de él.