Llega la nieve a Barcelona y METEOCAT lo ha confirmado: a partir de este día

Meteocat lo ha confirmado: podría nevar en Barcelona. La previsión apunta a un cambio notable del tiempo, con la posibilidad de que la nieve aparezca en cotas bajas, por lo que conviene seguir la evolución del episodio en las próximas horas.

En Cataluña, además, coincide con una de las jornadas festivas más esperadas: el día después de Navidad, Sant Esteban. Con muchas reuniones y comidas familiares previstas, la meteorología puede condicionar planes y desplazamientos si se mantiene la inestabilidad.

Desde ayer, la lluvia —y en algunos puntos, también la nieve— ya se deja notar en la comunidad. Este Sant Esteban podría venir marcado por un ambiente más invernal de lo habitual y por la opción de ver nevar en Barcelona a partir de este día.

A partir de este día cambiará el tiempo

Estamos viviendo un tramo de invierno especialmente desapacible, con un episodio que puede dejar nieve a las puertas de la ciudad. La previsión apunta a un cambio claro del tiempo en unas jornadas marcadas por los desplazamientos y los planes en familia.

Conviene seguir de cerca la evolución de las próximas horas, porque la situación puede ir a más y obligar a tomar precauciones. El escenario es cambiante y cualquier ajuste en la entrada de aire frío puede modificar la cota de nieve y la intensidad de las precipitaciones.

Meteocat ya ha lanzado avisos que conviene tener en cuenta. Todo apunta a un empeoramiento rápido, con un giro que llega con fuerza y que puede convertir el mal tiempo en el protagonista de los próximos días.

Meteocat confirma que la nieve llega a Barcelona

Barcelona confirma que la nieve llega, Meteocat no duda en apostar por unos mapas del tiempo que parece que nos advierten de que llega un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, que pueden ser localmente fuertes, persistentes y acompañadas de tormenta en el noreste de la comunidad. Cota de nieve en torno a 1300-1500 m, con probabilidad de espesores significativos en el Pirineo oriental. Temperaturas en ascenso. Heladas débiles en Pirineos. Viento moderado del este en el Ampurdán y del noreste en el resto del litoral norte, con rachas muy fuertes en la primera mitad del día en sendas zonas; del noroeste moderado en Tarragona, con alguna racha muy fuerte al principio en el litoral, amainando y rolando a noreste a partir de la tarde; en el resto flojo a moderado de componente este». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones localmente fuertes, persistentes y acompañadas de tormenta. En la primera mitad del día, rachas de viento muy fuerte del este y noreste en el litoral norte y del noroeste en Tarragona. Probabilidad de espesores de nieve significativos en el Pirineo oriental».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se mantendrá la inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones ocasionalmente con tormenta, en el cuadrante nordeste peninsular y Baleares, tendiendo a cesar y a abrirse claros en el archipiélago. Se prevén persistentes y localmente fuertes en el este de Cataluña. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos con una tendencia a cubrirse en la mitad sur debido al acercamiento de un sistema de bajas presiones que acabará dejando precipitaciones en la mayor parte de Extremadura y Andalucía, yendo ocasionalmente con tormenta y pudiendo afectar a regiones aledañas. Es probable que sean persistente y localmente fuertes en el entorno del Estrecho y oeste de Alborán, asimismo, podrá darse algún chubasco localmente fuerte en los litorales atlánticos de Andalucía. Nevará en montañas del cuadrante nordeste peninsular, y al final también del sureste, a una cota de 1400/1600 metros, con acumulados significativos en el Pirineo oriental. En Canarias, intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas en las islas orientales y en el norte de las montañosas. Bancos de niebla en zonas de montaña del centro y cuadrante nordeste peninsular. Las temperaturas máximas ascenderán en la mayor parte de la Península, exceptuando en Andalucía occidental en descenso, y con pocos cambios en regiones mediterráneas. Tampoco se esperan cambios en el resto del país. Mínimas en ascenso en la mayor parte de la mitad norte peninsular, con descensos en el interior sureste y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en amplias zonas del interior peninsular, moderadas incluso localmente fuertes en montañas del norte».