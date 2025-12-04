El METEOCAT activa la peor alerta por nieve en Cataluña y pide que nos preparemos: las zonas más afectadas

La alerta por nieve se activa en Cataluña, piden que nos preparemos para las zonas más afectadas de esta comunidad. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tendremos que empezar a pensar en una serie de cambios que pueden ser esenciales y que nos golpearán de lleno. Es momento de aprovechar al máximo algunos detalles que serán los que nos marcarán muy de cerca en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de ver qué pasa en este inicio del puente.

Es momento de empezar a pensar en algunos cambios que serán los que nos afectarán de lleno en estos días en los que quizás tocará saber en todo momento lo que puede pasar. La previsión del tiempo de la AEMET puede ser tan cambiante que es normal que empecemos a pensar en un giro radical que quizás nos esperaríamos en esta época del año. El mal tiempo puede convertirse en una dura realidad que nos golpeará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Pide Meteocat que nos preparemos para lo peor

Estos expertos en el tiempo no dudan en estar pendientes de un giro radical que puede afectarnos de lleno y que, sin duda alguna, nos alejará de lo que sería habitual en estos días. Tocará estar muy pendientes de un tiempo que se convertirá en nuestra peor pesadilla.

Es hora de empezar a ver llegar determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos golpearán de lleno a las puertas de un puente. Será el momento de poner sobre la mesa algunas situaciones que, sin duda alguna, serán los que nos marcarán muy de cerca.

Con la mirada puesta a un giro radical que dará Meteocat, deberemos empezar a pensar en cambiar de planes o adaptarlos ante una situación que se va moviendo por momentos. Es hora de saber qué puede pasar en estos próximos días u horas. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que, sin duda alguna, deberemos empezar a disfrutar de forma esencial.

Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que la inestabilidad se acabará convirtiendo en una dura realidad que será clave que tengamos en mente.

Son tiempos de aprovechar cada uno de los días libres, pero siempre pendientes de una movilidad marcada por el tiempo.

Estas son las zonas más afectadas por la nieve en Cataluña

La nieve llegará a Cataluña y puede hacerlo de tal forma que deberemos estar preparados para lo peor, con la mirada puesta a una serie de detalles que serán esenciales. Por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tenerlo por delante en estos días.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo muy nuboso, con precipitaciones débiles en el Pirineo, que no se descartan de forma dispersa en el resto. La cota de nieve en el Pirineo estará en torno a los 1200-1400 m, con espesores significativos en el Valle de Arán a partir de los 1300 m. Brumas y bancos de niebla en el norte de la depresión central por la mañana. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las mínimas en el tercio sur y descenso de las máximas en la mitad oriental; se esperan heladas en el Pirineo, que se extenderán con intensidad débil al resto del interior de la mitad norte. Viento del noroeste en el Ampurdán y el tercio sur, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas del sur de Tarragona a primeras horas y al final del día, y viento flojo de componente oeste en el resto, con aumentos ocasionales de intensidad en la mitad sur».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé que el tiempo en la Península y Baleares siga marcado por el paso de frentes que dejarán predominio de cielos nubosos o cubiertos, con una tendencia a abrirse algunos claros en el Mediterráneo y suroeste peninsular. Se espera que las precipitaciones afecten a la mayor parte del tercio norte peninsular y a entornos de montaña, siendo probables de forma débil y ocasional en el resto del territorio a excepción de las islas Pitusas y gran parte del área mediterránea peninsular donde no se esperan. Los mayores acumulados se prevén en el oeste de Galicia y Cantábrico oriental donde podrían ser localmente persistentes y/o fuertes e ir ocasionalmente con tormenta y posible granizo. Nevará en montañas del tercio norte, también posible en las del centro y sureste a una cota de 1300/1600 metros, 1000/1200 m. en el Pirineo, donde se prevén acumulados significativos, subiendo por encima de 2000 m en todas las zonas. En Canarias, predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto tendiendo a abrirse claros durante la tarde en la provincia oriental. Brumas y bancos de niebla en Galicia, en principales entornos de montaña así como en áreas aledañas en la meseta Sur. Probable calima ligera en Canarias. Las temperaturas aumentarán en la mayor parte de la Península, pudiendo hacerlo de forma notable en el Cantábrico las máximas. Pocos cambios en los archipiélagos. Heladas en el Pirineo y dispersas en otros entornos de montaña».