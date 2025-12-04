Alerta en la Comunidad Valenciana: tiempo adverso en Alicante, Valencia y Castellón

La Comunidad Valenciana vuelve a estar en alerta amarilla. La AEMET ha confirmado la alerta en Alicante, Valencia y Castellón por fuertes rachas de viento para este jueves 4 de diciembre. La Agencia Estatal de Meteorología también predice posibles precipitaciones a lo largo del día en esta comunidad autónoma. Consulta todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 4 de diciembre.

La AEMET ha activado una alerta amarilla por viento en el interior de la provincia de Alicante y el interior sur de Valencia. Este aviso comenzó a las 00.00 horas de la madrugada del jueves y continuará hasta las 14.59 horas. Se esperan rachas máximas de 70 km/h con viento de componente oeste.

La otra alerta amarilla de la AEMET ha sido activada a partir de las 20.00 horas hasta las 23.59 horas en el interior norte de la provincia de Castellón. En esta zona de la Comunidad Valenciana se esperan rachas máximas de 80 km/h de viento de componente noroeste. La Agencia Estatal de Meteorología también ha confirmado en su predicción «cielo muy nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas» durante todo el día.

En Alicante y Valencia también se esperan «precipitaciones débiles y dispersas» durante toda la jornada y las temperaturas en ligero ascenso. Por ello, la máxima en Valencia será de 18 ºC con mínimas de 10 ºC, las mismas que en Alicante.

Esta es la predicción de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana:

Cielo muy nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento moderado a fuerte del oeste, con rachas muy fuertes en el interior.