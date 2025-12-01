El Gobierno sólo asigna a la Comunidad Valenciana un 70% del ‘extra FLA’ de 2.400 millones solicitado

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez ha asignado a la Comunidad Valenciana un Fondo de Liquidez Extraordinario, lo que se conoce como Extra FLA, de 1.693 millones de euros. Es decir, sólo un 70,54% de lo solicitado el pasado verano, que eran 2.400 millones de euros, como han recordado fuentes del Ejecutivo valenciano. De hecho, el Gobierno autonómico ha tenido que afrontar a pulmón gran parte de las tareas de reconstrucción tras la DANA por el retraso de un año del FLA extraordinario por parte del Gobierno de España.

Hay que recordar que, tal como publicó OKDIARIO el pasado 8 de julio, el Gobierno valenciano tuvo que recurrir a los bancos para suplir el bloqueo del Gobierno a ese extra FLA y poder afrontar el pago a los proveedores. Todo ello, en un ejercicio dificilísimo, en el que el Ejecutivo valenciano, presidido entonces por Carlos Mazón, afrontaba no sólo las necesidades derivadas de un presupuesto de una Comunidad, sino además, una segundo presupuesto para dar respuesta a la DANA. Con todo, los 1.693 millones que ahora se ponen a disposición ni siquiera alcanza el volumen de la primera operación crediticia afrontada entonces, que ascendió a 1.816 millones de euros.

Se trataba, entonces y ahsta ahora, de la primera vez en 13 años que un Gobierno de España bloqueaba el FLA a la Comunidad Valenciana. Sánchez no lo hizo cuando gobernaban este territorio PSOE, Compromís y Podemos, con el también socialista Ximo Puig como presidente. Pero sí lo ha hecho a un Ejecutivo del PP. Y en un territorio que sufre ningún otro los efectos de un sistema de financiación caducado hace 10 años, de la negativa de Sánchez y su Gobierno a habilitar el Fondo de Nivelación y de la actualización tardía de entregas a cuenta, entre otras cuestiones.

El extra FLA no es una concesión. Tenía que haberse aprobado hace un año. Y se ha ido demorando hasta ahora por parte del Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero. De haberse aprobado hace un año, ese dinero habría evitado muchas tensiones. Pero, sobre todo, habría evitado graves problemas a los proveedores. Hasta el punto, como se ha dicho, de que el Gobierno valenciano tuvo que recurrir a las entidades privadas ante el monumental retraso de ese extra FLA.