El BOE lo hace oficial: todos los puentes y festivos que habrá en la Comunidad Valenciana en 2026

Ya calendario laboral en la Comunidad Valenciana para el año 2026. La Generalitat Valenciana publicó hace unas semanas y ya es oficial a través del BOE los festivos y puentes de los que podrán disfrutar los habitantes de Valencia, Alicante y Castellón a partir del próximo 1 de enero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el calendario laboral de la Comunidad Valenciana con sus festivos y sus puentes.

El Boletín Oficial del Estado publicó el 17 de octubre de 2025 la resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2026. En este texto quedan estipulados los catorce días festivos de carácter retribuido y no laborales que formarán parte del calendario laboral de cada comunidad autónoma a partir del 1 de enero. Así que los valencianos ya saben sus festivos y puentes de 2026.

Este calendario laboral de la Comunidad Valenciana para 2026 fue publicado en el «Decreto 100/2025, de 1 de julio, del Consell, por el que se determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2026». «Los artículos 37.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y el 45 del Real decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre jornadas especiales de trabajo, establecen que las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales», informa esta norma.

Los festivos en la Comunidad Valenciana en 2026

Los alrededor de 5,4 millones de habitantes de la Comunidad Valenciana podrán disfrutar durante 2026 de 14 festivos de carácter retribuido y no laborables que se dividen de la siguiente manera: ocho festivos nacionales no sustituibles, cuatro festivos que decide la Comunidad Valenciana y dos festivos locales que decretan los ayuntamientos.

Así que, conforme está publicado en el Boletín Oficial del Estado, «se declaran, dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2026, días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables», los siguientes días:

1 de enero: Año Nuevo.

6 de enero: Epifanía del Señor.

19 de marzo: San José.

3 de abril: Viernes Santo.

6 de abril: Lunes de Pascua.

1 de mayo: Fiesta del Trabajo.

24 de junio: San Juan.

15 de agosto: Asunción de la Virgen.

9 de octubre: Día de la Comunitat Valenciana.

12 de octubre: Fiesta Nacional de España.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

25 de diciembre: Natividad del Señor.

Los cuatro días elegidos por la Comunidad Valenciana, que no tienen por qué ser festivos en el resto de comunidades autónomas, son los siguientes:

19 de marzo: San José

6 de abril: Lunes de Pascua.

24 de junio: Día de San Juan.

9 de octubre: Día de la Comunidad Valenciana.

Además, habrá dos festivos más decretados por los ayuntamientos. Por ejemplo, en algunas localidades se ha confirmado el festivo del viernes 20 de marzo para poder enlazar con el Día de San José, y también muchas localidades de la Comunidad Valenciana han elegido el Día de San Vicente Ferrer, que cae el 13 de abril.

Puentes en la Comunidad Valenciana en 2026

Los puentes en la Comunidad Valenciana serán los siguientes, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado: