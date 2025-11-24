La Comunidad Valenciana en alerta amarilla por viento: la AEMET avisa

La Comunidad Valenciana sigue con fenómenos atmosféricos adversos en este lunes 24 de noviembre. La AEMET ha decretado la alerta amarilla por las fuertes rachas de viento que se producirán durante todo el día en las provincias de Alicante y Valencia. Por lo que respecta a las temperaturas, las mínimas subirán y el frío dará un respiro a los habitantes de la Comunidad Valenciana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta por viento en la Comunidad Valenciana.

Toda la provincia de Valencia y Alicante está en alerta amarilla por viento en este lunes 24 de noviembre. Esta quedará activada a las 07.00 horas en el litoral sur y norte de Valencia, donde se espera viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7). A partir de las 10.00 horas, la AEMET ha activado todos los avisos por fuertes rachas de viento de hasta 70 km/h en el interior y litoral de estas zonas de la Comunidad Valenciana. Las rachas de viento llegarán a ser de hasta 80 km/h en el interior norte de la provincia de Valencia hasta las 21.59 horas.

La AEMET también ha avisado sobre el ascenso notable de las temperaturas mínimas en todo el litoral. En la provincia de Valencia, en la capital, las máximas subirán hasta 20 ºC y las mínimas se quedarán en 14 ºC. En el interior, los termómetros registrarán máximas de 12 ºC y mínimas de 5 ºC en Requena. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado de la «probabilidad de precipitaciones débiles y locales en el interior».

Por lo que respecta a la provincia de Alicante, las temperaturas también darán un respiro en la capital, donde se llegará hasta los 21 ºC en las primeras horas de la tarde. En el interior, las mínimas suben hasta los 9 ºC en Alcoy. También podría aparecer la lluvia durante este lunes 24 de noviembre en el litoral norte de Alicante.

En Castellón las temperaturas también subirán, llegando incluso a los 22 ºC en la capital. En el interior, las mínimas subirán hasta los 6 ºC en Morella, uno de los puntos más fríos de la Comunidad Valenciana en los últimos días. «Hay probabilidad de precipitaciones débiles y locales en el interior del norte de Castellón. Temperaturas mínimas en ascenso, que será notable en el litoral, y máximas sin cambios», ha dicho la AEMET.

Alerta por viento en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha avisado de fenómenos significativos en la Comunidad Valenciana para este lunes 24 de noviembre. «Temperaturas mínimas en ascenso notable en el litoral. Rachas de viento muy fuertes en Valencia y Alicante, salvo en la Vega Baja», ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología. Esta es su predicción del tiempo en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón:

Cielo con intervalos nubosos. Hay probabilidad de precipitaciones débiles y locales en el interior del norte de Castellón y de Valencia, que no se descartan en el litoral del norte de Alicante. Temperaturas mínimas en ascenso, que será notable en el litoral, y máximas en ligero descenso o sin cambios. Viento moderado del oeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en Valencia y Alicante, salvo en la Vega Baja; no se descartan en el interior de Castellón.