Estados Unidos (EEUU), bajo el mando de Donald Trump, prevé controlar de forma «indefinida» todas las exportaciones de petróleo de Venezuela. Este plan formaría parte del proyecto para reconstruir la nación sudamericana y su destruida economía tras la caída y detención de su dictador, Nicolás Maduro, que está siendo juzgado en Nueva York. El objetivo es que este país se convierta en uno de los principales proveedores de crudo del mundo, así como en un buen aliado de EEUU.

«Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado, y luego, indefinidamente, venderemos la producción venezolana en el mercado», ha asegurado este miércoles el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, durante una conferencia organizada por Goldman Sachs.

En este contexto, el funcionario estadounidense ha subrayado el papel que desempeñará EEUU para contribuir a estabilizar y reforzar la producción de crudo en Venezuela. Según ha explicado, ese apoyo se articulará mediante la facilitación de la importación de repuestos, equipos y servicios esenciales, con el objetivo de evitar el colapso de la industria petrolera del país caribeño.

«Estabilizaremos la producción y, lo antes posible, veremos que vuelve a crecer. A largo plazo, crearemos las condiciones para que las grandes empresas estadounidenses que ya estaban allí, o que quizás no estaban antes, pero quieren estar, se incorporen», ha declarado.

Así, el responsable ha desvelado que Washington pretende «cambiar el juego en Venezuela», para poder arreglar la nación sudamericana con el objetivo de que sea un miembro productivo del hemisferio occidental, un aliado de EEUU y un importante proveedor de petróleo para el mundo.

EEUU controlará el petróleo de Venezuela

De este modo, tras la intervención realizada que ha acabado con la detención del dictador Nicolás Maduro, Wright confía en que en lugar de bloquear el petróleo venezolano como ahora, EEUU va «a dejar que el mercado permita que el petróleo fluya».

Esto lo hará vendiendo el crudo a las refinerías norteamericanas y las de todo el mundo, añadiendo que esas ventas las hará el Gobierno de EEUU, bajo el mando de Trump, depositándose en cuentas controladas por Washington, para luego, desde allí, esos fondos puedan fluir de regreso a Venezuela.

«Necesitamos tener esa influencia y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que deben suceder en Venezuela», ha defendido, añadiendo que los recursos del país caribeño son inmensos. «Debería ser una potencia energética próspera, rica y pacífica. Ese es el plan», ha resumido el responsable.

Con anterioridad, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la hasta ahora número dos de Caracas, Delcy Rodríguez, entregará al país norteamericano «entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado».

«Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos», ha señalado en su plataforma Truth Social.

El dirigente republicano ha indicado en el mismo mensaje que este crudo «se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos».

Además, ha señalado que había solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que «ejecute este plan de inmediato». «El petróleo», ha agregado, «se transportará en buques de almacenamiento y se llevará directamente a los muelles de descarga de EEUU».