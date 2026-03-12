Mercadona ha presentado resultados, y los números, en lo tocante a los salarios, son llamativos, porque sin exigir una formación previa, la plantilla de Mercadona en España cobra un 65% más que aquellos que cobran el Salario Mínimo Interprofesional, es decir, más del doble (en Portugal es un 62% superior a su SMI). En ambos casos, eso sí, los trabajadores deben contar con más de cuatro años de experiencia en la empresa.

¿Cuánto ganan los trabajadores en 12 mensualidades?

Menos de un año de antigüedad: Bruto/mes: 1.734,23 euros; Neto/mes: 1.461,44 euros.

2 años de antigüedad: Bruto/mes: 1.904,54 euros; Neto/mes: 1.552,20 euros.

3 años de antigüedad: Bruto/mes: 2.114,04 euros; Neto/mes: 1.693,56 euros.

4 años de antigüedad: Bruto/mes: 2.346,59 euros; Neto/mes: 1.845,83 euros.

De igual modo, al sueldo bruto anual hay que añadir el bonus por objetivos, que desde el primer año de antigüedad y hasta llegar al cuarto es de una mensualidad, pasando a ser de dos mensualidades a partir del quinto año. En 2025, la compañía ha entregado, además, una prima extra a su plantilla (vinculada al aumento de beneficios).

Desde el año 2001, los accionistas comparten una parte de los beneficios de la compañía con los trabajadores en forma de bonus. De hecho, en 2025 han repartido 500 millones de euros (pagando una mensualidad adicional entre los trabajadores con menos de cuatro años de antigüedad y de dos mensualidades a aquellos con más de cuatro).

La empresa de Juan Roig, líder en España en el sector de la alimentación, confía en retener el talento de sus trabajadores, a la vez que logra una mejora reputacional cuidando sus salarios. Por eso, desde la compañía insisten en que «uno de los pilares de la empresa es el valor humano». Además, la empresa trata de tomar medidas para reforzar y mejorar el poder adquisitivo de sus trabajadores.

Más allá del bonus, por segundo año consecutivo Mercadona ha aprobado también un bono extraordinario equivalente a otra mensualidad, lo que ha supuesto una inversión de 280 millones de euros.

El reparto económico busca premiar el trabajo de su equipo, porque «su esfuerzo ha sido importantísimo para los excelentes resultados del último año».

Resultados de Mercadona

Mercadona ha obtenido 1.729 millones de euros de beneficio en 2025, más de un 20% más que en 2024.

El incremento de clientes también ha sido notable, ya que se ha subido en 115 tickets, es decir, clientes, por tienda y día. Y en total, en 2025, se han logrado 2.675 tickets de compra. Mientras que la cuota de mercado ha subido un 0,6% en euros y ya supone un 28,7% de cuota en el mercado.

A través de las compras online, la compañía ha conseguido un total de 1.061 ventas y ya supone un 2,5% del total de la facturación. De igual forma, actualmente Mercadona cuenta con 6 colmenas, y se está poniendo en marcha la séptima colmena. Esta se va a desarrollar en Vallecas, «donde estamos contratando a 400 personas», ha afirmado Juan Roig, presidente de Mercadona.

Sobre el negocio en Portugal, Roig ha afirmado estar «muy contentos». Hoy Mercadona cuenta con 69 tiendas en Portugal. En el mercado luso ha generado en ventas 2.092 millones de euros más, y en el país se ha llevado a cabo una inversión de 140 millones. Por tanto, en total «hemos ganado 26 millones de euros de beneficio neto con esa inversión en Portugal y se han llevado a cabo 9 nuevas aperturas en 2025», ha explicado Roig.

En resumen, según Roig, se ha tratado de un año espectacular para Mercadona: «En calidad y servicio, hemos mejorado el poder adquisitivo y se ha mejorado la jornada de los trabajadores, con una semana más de vacaciones, mientras que el proveedor tiene más beneficios y a nivel de capital ha habido más ganancias y ha mejorado el aporte a la sociedad».