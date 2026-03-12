Un choque entre dos camiones en un túnel de la M-50 provoca un vertido de sosa cáustica y detiene el tráfico

Un choque entre dos camiones en un túnel de la M-50 ha provocado un vertido de sosa cáustica sobre la calzada y la detención del tráfico, en uyna situación que ya está controlada. Uno de los conductores ha resultado herido sin gravedad. El suceso se ha producido a la altura del kilómetro 73 de la M-50 a su paso por el municipio de Boadilla del Monte, y ha provocado un efecto dominó, provocando atascos en numerosas carreteras en las afueras de Madrid.

Debido a este siniestro, se ha activado la Situación Operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad de Madrid (Transcam).

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid están trabajando en el lugar en colaboración con Bomberos de la capital. El vertido está ya controlado y no existe riesgo para las personas ni para el medio ambiente, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La situación ha provocado que se corte el tráfico en sentido a la A-5. Por su parte, efectivos sanitarios del Summa 112 se han trasladado hasta el lugar de los hechos para atender al conductor de uno de los camiones, que ha resultado herido leve.