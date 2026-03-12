El PSOE jalea las manifestaciones del ‘No a la guerra’ en jornada de reflexión en Castilla y León

El PSOE, que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suscribe el manifiesto contra la guerra en Irán y la convocatoria a concentraciones y manifestaciones en 150 puntos de toda España el próximo sábado, 14 de marzo. Esto coincide con la jornada de reflexión en la comunidad de Castilla y León, previa al domingo electoral, el 15 de marzo.

El logo del PSOE aparece entre las numerosas organizaciones y plataformas que apoyan y suscriben el manifiesto y la convocatoria. En concreto, los socialistas han sustituido el logo genérico del partido por el de su corriente crítica Izquierda Socialista, en las últimas horas, en el manifiesto recién publicado.

Pero todos los socialistas y el entorno de Pedro Sánchez son conscientes de que el «No a la guerra» entonado por el presidente del Gobierno recientemente es el camino por el que van a tener que transitar en los próximos días, ya sea sumándose a las concentraciones, en las calles, o en el Congreso de los Diputados.

Los convocantes de las movilizaciones, agrupados en la plataforma www.pararlaguerra.es, aseguran que, pese a desarrollarse en plena jornada de reflexión, las concentraciones se ajustan plenamente a la legalidad, puesto que «son legales siempre que sean pacíficas y no contengan peticiones electorales, según lo establecido por la Junta Electoral Central».

Por otra parte, el Gobierno, a través de sus delegaciones y subdelegaciones, ha sido informado de las concentraciones y, en todos los casos, ha consentido su celebración, aunque podría restringirlas si entiende que se puede alterar el orden público o dificultar el acceso a los locales de votación.

Las adhesiones al manifiesto, que está todavía «en construcción», incluyen el apoyo también de políticos socialistas, como Diego López Garrido, Manu Escudero o Rafael Estrella, y los secretarios generales de los sindicatos UGT y CC. OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente. Junto a ellos, una larga lista de actores, actrices, directores de cine, cantantes, escritores y filósofos, entre los que figuran Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat, Daniel Carpalsoro, Emilio Martínez Lázaro, Benjamín Prado, Charo López, Juan Echanove o el teólogo Juan Tamayo, entre otros.

La organización, además, señala que habrá apariciones «sorpresa» en las manifestaciones, especialmente en la convocada en la ciudad de Madrid, el sábado, a las 12 h.