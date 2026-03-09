Diputados del PSOE jalean las manifestaciones del ‘No a la guerra’ para acorralar al PP

Diputados y senadores del PSOE han entendido y asimilado el mensaje rescatado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «No a la guerra» y aseguran que están dispuestos a asistir a las concentraciones que diversas plataformas por la paz han anunciado para el fin de semana del 14 y 15 de marzo. En concreto, las que están preparando desde la plataforma Parar la Guerra.

Los socialistas consultados por OKDIARIO aseguran que están dispuestos a salir a la calle, «para defender unas ideas y una legalidad», y afirman que el PP «no se atreve a salir», porque «su discurso no es -asegura uno de los consultados- contra la guerra, sino contra Pedro Sánchez por encima de todas las cosas, incluso de la lógica y el derecho internacional». La próxima concentración está prevista el sábado 14 en diversos puntos de España bajo el lema Hay que parar la guerra en Oriente Medio (No olvidar Gaza).

Aunque el PSOE no se ha pronunciado todavía sobre el envío de una delegación oficial, ya manifestó su claro apoyo en las últimas protestas convocadas por la plataforma Parar la Guerra, bajo el lema Palestina libre. Ni terrorismo ni genocidio. Varios de sus representantes institucionales consultados por OKDIARIO afirman que asistirán en sus respectivas circunscripciones a todas aquellas manifestaciones que aboguen «por la paz y el respeto a la legalidad internacional».

De este modo, los consultados se distancian de otras concentraciones, que ya se han producido esta misma semana en diversas provincias andaluzas y que han sido convocadas por organizaciones situadas a la izquierda del PSOE y que exigen la salida de España de la OTAN.

La plataforma Parar la guerra cuenta con la colaboración habitual de partidos políticos como el PSOE, Sumar y el PNV, además del sindicato UGT, entre otras organizaciones. También tiene el apoyo de un considerable número de artistas y personalidades del mundo de la cultura. Entre ellos se encuentran los cineastas Fernando Colomo, Julio Medem o Daniel Calparsoro, cantantes como Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos o Soledad Jiménez, escritores como Rosa Montero, Fernando Schwartz o Juan Cruz, el epidemiólogo Amós García o el filósofo Santiago Alba Rico, entre otras muchas personalidades de reconocida proyección mediática.

Los responsables de la plataforma, que cuenta con un buen número de seguidores de la órbita socialista y filosocialista, están elaborando un comunicado que harán público el próximo jueves 12. En ese momento, llevarán a cabo el llamamiento final a las calles, en sintonía con el «No a la guerra» entonado por los socialistas.