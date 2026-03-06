El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado el envío de la mejor fragata de España a Chipre, un país miembro de la Unión Europea, tras su no a la guerra: en que se trata de una «misión de protección, de defensa, de rescate». Así se ha expresado en la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa, en Huelva, junto al primer ministro portugués, Luís Montenegro.

«Con la misma determinación que vamos a decir no a la guerra en Irán, tenemos la determinación de ser solidarios, ayudar y echar una mano, en este caso, a un Estado miembro de la Unión Europea», ha asegurado durante su discurso de este viernes.

El dirigente socialista ha asegurado que esta cita con el país vecino se celebra cuando están «profundamente preocupados por la situación internacional». «La escalada bélica en Oriente Medio es una amenaza real no sólo para la paz del mundo, que ya con esto sería suficiente, sino también para la prosperidad de las empresas, familias y hogares de nuestros países», ha detallado.

El presidente ha señalado el peligro de «la evidente alza en el coste de la vida que van a sufrir nuestras economías domésticas».

El presidente del Gobierno recuperó este miércoles el lema que los socialistas acuñaron para la oposición que José Luis Rodríguez Zapatero ejerció contra el ex jefe del Gobierno José María Aznar: «No a la guerra». Sánchez no ocultó que estaba desenterrando un eslogan de 2004. «El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes; hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio», indicó el jefe del Ejecutivo en alusión a la Guerra de Irak.

Sánchez: «Decimos sí a la OTAN»

Sánchez ha expresado este viernes que esa posición es la de «una amplia mayoría de la sociedad española». Concretamente, ha defendido que los españoles están a favor del «rechazo a esta guerra» y del «multilateralismo» que representan las Naciones Unidas.

«También decimos sí a ese vínculo transatlántico que españoles e portugueses compartimos», ha asegurado en alusión a la OTAN. En este organismo supranacional, Sánchez se negó a elevar el gasto en Defensa al 5% del PIB, tal y como habían hecho el resto de aliados tras pedirlo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sánchez ha asegurado estar a favor de esta alianza «donde el derecho internacional, las reglas sean la columna vertebral y la cooperación y, por tanto, no la confrontación sean el camino a seguir».

«Ante la solicitud de un país europeo como es Chipre, hemos dado apoyo en una misión de protección de defensa, de rescate a la que evidentemente España responde», ha subrayado el dirigente socialista en la cumpra hispano-lusa.

Sánchez ha añadido que «la fragata Cristóbal Colón llegará a las costas chipriotas en los próximos días para contribuir a la defensa y la seguridad colectiva» de un país del que ha dicho que «por desgracia, como consecuencia de este conflicto en Oriente Medio ha sufrido un ataque».

«Con la misma determinación que nos iba a decir no a la guerra en Irán, tenemos la determinación de ser solidarios y echar una mano en este caso a un Estado miembro de la Unión Europea, que es víctima precisamente de ese conflicto», ha concluido el jefe del Ejecutivo.