PP y Vox exigen a la alcaldesa de Alcorcón que eche al asesor que intenta comprar tierras recalificables

PP y Vox han pedido a la alcaldesa socialista de Alcorcón, Candelaria Testa, que cese al asesor de Relaciones Institucionales y Protocolo, Jesús Gamonal, por intentar comprar tierras rústicas de la zona norte del municipio que serán recalificables tras la modificación del Plan de Desarrollo Urbano de esta localidad.

Así lo ha develado esta mañana en exclusiva OKDIARIO. Según unos mensajes de WhatsApp a los que ha tenido acceso este periódico, Jesús Gamonal ha contactado a varios vecinos para hacerles conocedores de su disposición a comprarles los terrenos. Se trata de unas tierras que, a día de hoy, cuestan muy poco dinero porque no son urbanizables, pero que, debido a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado por el Ayuntamiento de Alcorcón y que convertirá estos terrenos rústicos en urbanizables, el precio de esas tierras se disparará.

En los mensajes, Gamonal dice: «Me gustaría hablar contigo por un tema particular. Me gustaría comprar una finca que es de tu propiedad». El receptor del mensaje lo rechaza y niega que los terrenos estén en venta. En uno de esos mensajes llegan a preguntar a Gamonal cómo ha conseguido su número de teléfono.

OKDIARIO ha llamado a Jesús Gamonal por teléfono para saber el motivo por el que quería comprar estos terrenos, pero el asesor ha negado que él haya contactado a los vecinos. Sin embargo, el teléfono al que le hemos contactado es el mismo que el número desde donde fueron enviados esos mensajes y comparten además la misma foto de perfil.

Piden su cese

La oposición ha denunciado que se trata de hechos «extremadamente graves».

«Es gravísimo que un asesor del Ayuntamiento esté intentando comprar terrenos que pueden multiplicar su valor gracias a decisiones urbanísticas del propio Ayuntamiento. «Por higiene democrática, Jesús Gamonal debe dimitir o ser cesado de inmediato», ha dicho el portavoz de Vox Alcorcón, Pedro Moreno.

«Un cargo público no puede utilizar su posición para beneficiarse de operaciones urbanísticas que afectan a los vecinos. Los vecinos merecen transparencia, no que alguien del Ayuntamiento intente hacer negocio con decisiones urbanísticas que aún no están plenamente desarrolladas», añade.

El concejal de Vox ha pedido que, por respeto a las instituciones y a los vecinos de Alcorcón, «Jesús Gamonal debería apartarse inmediatamente de su cargo», y exige explicaciones a la alcaldesa Candelaria Testa: «O cesa a su asesor o estará avalando este comportamiento».

Por su parte, el Partido Popular ha emitido un comunicado en sus redes sociales alertando también de la «gravedad de los hechos».

«La gravedad de los hechos conocidos no admite ambigüedades ni silencios. Estamos ante una situación presuntamente irregular que, de confirmarse, supondría un hecho extremadamente grave y absolutamente incompatible con el ejercicio de responsabilidades públicas. Por ello, desde el Partido Popular de Alcorcón nos preguntamos: ¿a qué espera la alcaldesa para cesar inmediatamente a este cargo de confianza? ¿Por qué no da el paso que exige la mínima responsabilidad política ante unos hechos de esta gravedad? ¿Qué es lo que internamente le impide actuar con contundencia ante una situación tan comprometida para su propio gobierno?», reza el comunicado del PP.

Y piden la intervención de Óscar López: «Ante esta inacción y la evidente falta de liderazgo de la Sra. Candelaria Testa, desde el Partido Popular de Alcorcón solicitamos al secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, que intervenga de forma inmediata y actúe con responsabilidad política ante un escándalo que afecta directamente a la agrupación socialista de la ciudad, que contamina la acción del Gobierno municipal y que está provocando un grave daño reputacional a Alcorcón».

Según fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, la conducta descrita y llevada a cabo por Gamonal (un cargo público municipal que, conocedor de una futura modificación del planeamiento urbanístico, intenta adquirir suelo rústico antes de que pase a ser urbanizable) puede encajar en varios tipos penales, desde cohecho, tráfico de influencias o malversación, además de un uso de información privilegiada. Conducta que puede acarrear importantes multas e inhabilitación especial.