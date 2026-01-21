El grupo municipal Vox Alcorcón ha destapado un informe que ha estado oculto por el Gobierno municipal de este municipio que identifica graves irregularidades en el gasto público y en el uso de dinero público para actos electorales.

Concretamente, el Ayuntamiento de Alcorcón, a través de un documento oficial de su Concejalía de Cultura, ha reconocido expresamente que servicios técnicos pagados mediante facturas ordinarias del presupuesto municipal se utilizaron para «cubrir actos electorales», coincidiendo con el periodo de precampaña y campaña de las elecciones municipales de 2023.

Según el contenido literal de dicho informe, firmado por dos funcionarios de la concejalía de cultura, concretamente por el jefe de Producción de artes escénicas y la jefa de Servicio de Cultura y Participación del Ayuntamiento de Alcorcón, Sonia López Cedena, admiten varios puntos conflictivos.

Por un lado, alertan de la ejecución de gastos sin fiscalización previa del crédito. También de la superación de los límites presupuestarios de retención de crédito y gasto comprometido. También avisan de la emisión de facturas con posterioridad a la prestación efectiva de los servicios. El mismo informe advierte también de que dichos servicios incluyeron la cobertura de actos electorales, financiados mediante facturación ordinaria con cargo al presupuesto municipal.

Este último extremo resulta especialmente grave, ya que implica que recursos públicos del Ayuntamiento de Alcorcón habrían sido utilizados para sufragar logística técnica de actos electorales, algo expresamente prohibido por la legislación electoral, que obliga a que los gastos de campaña y precampaña se abonen desde cuentas electorales específicas de partidos o candidaturas, sometidas al control del Tribunal de Cuentas.

Estos hechos, reconocidos por escrito por el propio Ayuntamiento, quiebran los principios más básicos de legalidad, control y transparencia que deben regir cualquier administración pública y ponen en riesgo la correcta gestión del dinero de todos los vecinos de Alcorcón.

Vox Alcorcón considera extremadamente grave que este informe fuera incorporado al expediente desde en su inicio, para ocultarlo después y que solo haya salido a la luz gracias a la labor de fiscalización del partido de Santiago Abascal en este municipio del sur de Madrid.

«Esto plantea serias dudas sobre la voluntad real del Gobierno municipal de actuar con transparencia», ha denunciado Pedro Moreno, portavoz de Voz Alcorcón. «El Ayuntamiento no es una agencia de eventos electorales ni el presupuesto municipal es una caja para financiar campañas. Utilizar dinero público para actos electorales y esconder informes que lo reconocen es cruzar una línea roja democrática,» asegura Moreno.

«Cuando un Gobierno gasta dinero público sin control previo, supera los límites presupuestarios y después emite facturas para intentar regularizarlo, no estamos ante una anécdota administrativa: estamos ante un modelo de gestión irresponsable y opaco», añade el portavoz de Vox.

Vox Alcorcón ha advertido también que «no va a tolerar que se normalice el uso del presupuesto municipal para fines electorales, ni que se gobierne sin control, sin transparencia y sin asumir responsabilidades ni va a mirar hacia otro lado ante la normalización del gasto sin fiscalización ni ante la ocultación de informes que reconocen estas irregularidades».

En este sentido, desde el partido conservador recuerdan que la política no puede servir para tapar la «mala gestión» ni para convertir el Ayuntamiento en una administración sin controles. Por ello, Vox exige responsabilidades políticas inmediatas, la asunción de errores por parte del Gobierno municipal y advierte de que llevará este asunto hasta las últimas consecuencias en todas las instancias políticas, administrativas y, si procede, judiciales.

«Alcorcón no merece un gobierno que gobierna sin control y esconde informes. Merece transparencia, rigor y respeto absoluto al dinero de los vecinos. Merece un gobierno que respete la ley, no uno que gaste primero, facture después y use el dinero de todos para su propaganda electoral. Vox llevará este asunto hasta el final, caiga quien caiga. Y quien no esté dispuesto a dar explicaciones, no puede seguir gestionando ni un euro público,» concluye el portavoz de Vox Alcorcón, Pedro Moreno.

Aunque el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO, intenta justificar interés público y ausencia de mala fe, la literalidad del escrito abre la puerta a sospechas muy graves, entre ellas, como se describía anteriormente, la infracción del deber de neutralidad institucional exigido por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

También la financiación indirecta de actos electorales con cargo al presupuesto ordinario, fuera del sistema legal de control del gasto de campaña. La ejecución de servicios sin crédito fiscalizado previamente, impidiendo el control preventivo del órgano interventor, es otra de las actuaciones bajo sospecha. Y por último, la multiplicidad de facturas en periodo electoral, un indicio clásico de posible uso instrumental de contratos públicos para fines ajenos a la actividad institucional.