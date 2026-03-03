El multimillonario ‘woke’ Alex Soros defiende a Sánchez tras la crisis con Trump: «¡España líder del mundo!»

Alexander Soros, hijo del multimillario especulador George Soros, ha denfedido a Pedro Sánchez en redes sociales este martes después de haber abierto una crisis con Washington por su rechazo a apoyar la guerra contra la dictadura de los ayatolás de Irán: «¿Por qué no se plantan más europeos ante una guerra ilegal? ¡Lo mismo ocurre con Canadá! Dan bonitos discursos en conferencias, pero hacen poco. ¡España se está convirtiendo en el líder del mundo libre!», ha destacado Alexander Soros, multimillonario del mundo woke. Se ha convertido en uno de los grandes valedores de Pedro Sánchez en Nueva York.

Alexander Soros recibió de su padre George Soros en 2023 el control de su fundación, valorada en 25.000 millones de dólares. Poco después, la organización anunció el despido de al menos el 40% de su plantilla internacional —que en ese momento contaba con unas 800 personas—, así como «cambios significativos» en su modelo operativo. Ha mantenido varias reuniones con Pedro Sánchez, en Davos y en Nueva York.

La esposa de Soros es la asesora de Clinton

Está casado con Huma Abedin, una asesora política. Fue jefa de gabinete de la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. También ejerció como vicepresidenta de la campaña presidencial de Clinton en 2016. Anteriormente, fue jefa adjunta de gabinete entre 2009 y 2012, durante el mandato de Hillary Clinton al frente del Departamento de Estado. Además, fue jefa de gabinete durante la campaña de Hillary Clinton en las elecciones primarias de 2008, que ganó el entonces senador de Illinois Barack Obama. Posteriomente, Obama en enfrentó a las elecciones presidenciales contra el entonces senador de Arizona John McCain. Obama ganó en noviembre de 2008 las elecciones presidenciales.

Los escándalos sexuales del ex marido

Huma Abedin se casó con Alexander Soros después de divirociarse de Anthony David Weiner, ex político demócrata del estado de Nueva York. Fue concejal del Ayuntamiento de Nueva York y posteriormente representó a su estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Weiner tuvo que dimitir por sus escándalos sexuales. Uno de ellos provocó su dimisión como congresista en 2011. Posteriormente, otro caso volvió a situarlo en el centro de la atención pública durante la campaña presidencial estadounidense de 2016 y derivó en un proceso judicial que culminó con una condena y su ingreso en prisión.

El 27 de mayo de 2011, Anthony Weiner utilizó su cuenta pública de Twitter para enviar un enlace a una mujer que lo seguía en la plataforma. El enlace contenía una foto de su pene. Tras varios días negando haber publicado la imagen, Weiner ofreció una rueda de prensa en la que admitió haber intercambiado mensajes y fotos de carácter sexual con al menos seis mujeres durante los tres años anteriores y se disculpó por sus negaciones iniciales.

Después de que se filtrara otra fotografía explícita a través de la cuenta de Twitter de un oyente del programa The Opie & Anthony Show, Weiner anunció el 16 de junio de 2011 que renunciaría al Congreso, lo que hizo formalmente el 21 de junio.

Carlos Peligro: mensajes sexuales de texto

Un segundo escándalo de sexting (mensajes de texto sexuales) comenzó en julio de 2013, meses después de que Weiner regresara a la política para presentarse a las elecciones al Ayuntamiento de Nueva York. Un sitio web de entretenimiento publicó una foto sexual que Weiner había enviado en 2012 a una mujer, ya tras dejar el Congreso. Weiner reconoció ser él en la imagen y admitió haber enviado mensajes sexuales a al menos tres mujeres en 2012. Tras su renuncia al Congreso, había utilizado el alias Carlos Danger (Carlos Peligro) para continuar enviando fotografías. El 23 de julio de 2013, Weiner ofreció una rueda de prensa junto a su entonces esposa, Huma Abedin.

Los Soros en Moncloa

George Soros se convirtió en uno de los primeros visitantes a Pedro Sánchez cuando llegó a La Moncloa tras la moción de censura de 2018. La presidencia del Gobierno nunca ha desvelado los asuntos tratados con la familia del especulador financiero y referente de la izquierda internacional.

El especulador de las finanzas George Soros subvencionó con 500.000 euros al Centro Henry Dunant del Diálogo Humanitario, la organización pacifista suiza que avaló a Daniel Innerarity, el relator elegido por Pedro Sánchez para sus negociaciones con el independentista Quim Torra, y que hace años ya desempeñó una labor similar en la intermediación entre el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y la banda terrorista ETA.