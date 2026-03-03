La Ley laboral lo avala: si comes con el móvil al lado cuenta como tiempo trabajado

Durante la jornada laboral cuyo horario es partido o abarca las horas del mediodía, parar para comer es un derecho pero además esas pausas han sido pensadas para que el trabajador pueda desconectar, recuperar energía y continuar con su actividad en condiciones adecuadas. Sin embargo, en la práctica, no siempre ese descanso es tan real como figura en el horario de modo que una reciente sentencia ha puesto el foco en esos momentos en los que paramos de trabajar y qué dice al respecto la ley laboral.

Hay sectores en los que la pausa para comer existe sobre el papel, pero el empleado debe seguir pendiente del teléfono, del correo o de cualquier incidencia que pueda surgir. En esos casos, la frontera entre descanso y tiempo de trabajo se vuelve difusa. Y esa diferencia no es menor, porque tiene consecuencias directas en el cómputo de horas y en el salario. El Tribunal Supremo ha abordado recientemente esta cuestión y ha fijado un criterio claro que fija la ley laboral, ya que cuando durante la pausa el trabajador no puede disponer libremente de su tiempo porque debe permanecer localizable y operativo, ese periodo no puede considerarse descanso efectivo.

La Ley laboral aclara qué pasa si no se «desconecta» en la pausa para comer

La sentencia 4159/2025 analiza un supuesto frecuente en actividades donde el servicio no se detiene. El Alto Tribunal parte de una idea fundamental y es que no basta con que el cuadrante o el convenio colectivo indiquen que existe una pausa para que pueda descontarse automáticamente de la jornada.

Lo determinante es si el trabajador puede realmente desconectar. Si durante ese intervalo debe atender llamadas, estar pendiente de avisos o permanecer preparado para intervenir de inmediato, el tiempo sigue bajo el control organizativo de la empresa. En ese escenario, no existe un descanso en sentido jurídico. El Supremo considera que cuando el empleado no puede usar ese tiempo como propio, sin condicionantes, la pausa debe computarse como trabajo efectivo y retribuirse como tal.

El caso que marcó el criterio

La resolución se dictó a raíz de un conflicto en el ámbito del transporte sanitario. Los trabajadores disponían de una pausa para comer, pero debían permanecer disponibles ante posibles emergencias. En la práctica, eso significaba que podían ser requeridos en cualquier momento durante ese periodo. Para el Tribunal Supremo, esta obligación impide hablar de auténtica desconexión.

El razonamiento es claro: si el trabajador sigue sujeto a instrucciones, no puede organizar libremente su descanso ni alejarse de su puesto, ese tiempo continúa formando parte de la jornada.

Más allá de ambulancias y emergencias

Aunque el caso concreto afecta al transporte sanitario, la doctrina fijada tiene un alcance más amplio. Puede impactar en múltiples sectores donde se exige disponibilidad constante. Desde servicios de emergencia hasta entornos industriales, tecnológicos o incluso oficinas con modelos híbridos, la situación se repite con frecuencia.

Se dan entonces situaciones de empleados que comen en su mesa mientras responden correos, profesionales que mantienen el móvil corporativo activo durante la pausa, o trabajadores que deben estar listos para intervenir si surge cualquier incidencia. Si esa disponibilidad limita la libertad real del trabajador durante la comida, el descanso podría no ser considerado como tal a efectos legales.

Consecuencias económicas y organizativas

La decisión no se queda en un debate jurídico. Puede tener efectos muy concretos en el día a día de empresas y empleados. Para quien trabaja, supone una baza importante. Si la pausa de la comida se ha venido descontando de la jornada pero en realidad se pasaba pendiente del teléfono o listo para intervenir, cabe la posibilidad de revisar esa situación. En algunos casos, eso puede traducirse en reclamaciones por horas que no se computaron como debían.

En el lado empresarial, el aviso es claro. Si la organización del servicio obliga a estar siempre localizable, quizá haya que replantear cómo se diseñan los turnos o cómo se regula la disponibilidad. Porque cuando no hay desconexión real, ese tiempo difícilmente podrá seguir tratándose como descanso.

El descanso debe ser real, no simbólico

La jurisprudencia refuerza una idea básica del derecho laboral y es que el descanso no puede ser una ficción formal. No basta con asignar media hora en el cuadrante si durante ese tiempo el trabajador sigue condicionado por las necesidades del servicio. Cada caso deberá analizarse atendiendo a las circunstancias concretas, el convenio aplicable y la organización interna. Pero el criterio está fijado ya que cuando no hay desconexión efectiva, no hay descanso en sentido jurídico.

Entonces, y en definitiva, comer con el móvil al lado no convierte automáticamente la pausa en tiempo trabajado. Lo decisivo es si existe obligación de atenderlo. Si la respuesta es sí, y esa disponibilidad limita la libertad del empleado, entonces ese periodo puede tener la consideración de trabajo efectivo y debe contar como tal.