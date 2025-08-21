El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: el descanso que tienes que hacer todos los días en el trabajo

¿Crees que parar todos los días para tomar un café o fumar un cigarro es algo que la empresa te regala? Pues lo cierto es que no. La ley española dice lo contrario. Ese parón de unos minutos a mitad de jornada no depende de la buena voluntad del jefe ni del hecho de que tengas menos carga de trabajo. En realidad, estamos hablando de un derecho laboral que se refleja en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, Y como tal, es obligatorio que se respete.

En dicho artículo, queda claro algo que pocos saben, y es que nadie puede trabajar de forma seguida durante horas y horas sin hacer ni un sólo descanso. No sólo porque sería un riesgo para la salud y también para la seguridad. Y es que la fatiga no sólo reduce el rendimiento, también aumenta la posibilidad de errores y accidentes. Pero lo sorprendente es que muchos trabajadores todavía desconocen que el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a tomarse un descanso. Se piensa que parar quince minutos es perder el tiempo. Sin embargo, la realidad es la contraria: esa pausa está diseñada precisamente para hacer que el resto de la jornada sea más productiva.

Qué dice el Estatuto de los trabajadores sobre el descanso

El artículo 34 del Estatuto de los Trabajado es claro. Cuando una persona trabaja más de seis horas seguidas, tiene derecho a parar al menos 15 minutos. No importa el sector ni el tipo de empresa. Esa obligación es general y afecta tanto a oficinas como a talleres, tiendas o fábricas.

Y no sólo se queda ahí, el mismo artículo explica que en el caso de los menores de 18 años la protección es mayor: si su jornada supera las cuatro horas y media, el descanso sube a media hora. ¿Por qué? Porque se trata de un colectivo más vulnerable y la ley quiere evitar un exceso de carga.

De este modo ya lo debemos tener claro: si tu jornada pasa de esos límites, el descanso es obligatorio. No es algo que se negocia, no se elimina y no puede quedar a criterio del empresario.

¿Se cobra o no se cobra?

Aquí está la gran duda de muchos trabajadores. La ley garantiza la pausa, pero no siempre dice que deba pagarse. Eso dependerá del convenio colectivo o del contrato.

Hay sectores donde los 15 minutos cuentan como parte de la jornada y aparecen en nómina igual que el resto del tiempo trabajado. En otros casos, no. La diferencia es clave, pero lo que nunca cambia es el derecho a parar. Aunque no se pague, el descanso debe existir ya que no hacerlo, puede derivar en una inspección y en una posible sanción para la empresa.

Si la empresa se niega: qué puedes hacer

¿Y si el jefe decide ignorar la norma? El trabajador puede denunciar ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y las sanciones no son pequeñas. La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social establece multas de entre 751 y 7.500 euros para las empresas que incumplan esta obligación.

Además, si la empresa no registra adecuadamente la jornada y las pausas, la infracción es aún más grave. Esto lo que demuestra es que la pausa no es un detalle secundario: es parte de la organización laboral.

No se puede cambiar por dinero

Hay empresarios que creen tener la solución: pagar un extra para que el trabajador renuncie al descanso. La ley lo prohíbe. Y la razón es obvia: el descanso no es un asunto económico, sino de salud.

Las pausas no son negociables porque sirven para prevenir riesgos laborales. No se trata de que el empleado salga antes o cobre más, sino de que pueda rendir con seguridad.

Y es que más allá de las sanciones o de todo lo que se diga, el descanso tiene un valor práctico. Ese cuarto de hora sirve para levantarte de la silla, mover las piernas, charlar con un compañero o simplemente tomar aire. Parece poca cosa, pero cambia la manera de afrontar lo que queda de jornada.

Quien decide no parar suele pensar que ganará tiempo. Lo cierto es que ocurre justo lo contrario. El cansancio se acumula, la mente se dispersa y el trabajo sale peor. Al final, esos quince minutos son la inversión más rentable del día y de alguna manera, te ayudan a afrontar con ganas lo que te queda de jornada.

Cómo aprovechar mejor la pausa

Cada persona utiliza ese tiempo de manera distinta. Algunos lo emplean para tomar un café y desconectar un momento de la rutina. Otros en cambio aprovechan para salir a la calle, que les de el aire y puedan despejarse o incluso se puede salir hacer un par de estiramientos y luego volver a la oficina más relajado. Lo importante es que el descanso que hacemos nos sirva para desconectar realmente del trabajo, aunque sea sólo unos minutos.