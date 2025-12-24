Feijóo entrega a la juez todos sus mensajes con Mazón el día de la DANA

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá como testigo en la causa abierta sobre la DANA. Lo hará el próximo día 9 de enero por vía telemática. Según han confirmado fuentes populares, el líder del PP también ha remitido a la juez que investiga la causa todos los mensajes que se intercambió con el ex president valenciano, Carlos Mazón, la noche del 29 de octubre de 2024 cuando tuvo lugar la riada.

Así consta en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO en el que el jefe del principal partido de la oposición ha confirmado que colaborará con la causa que instruye una juez del Juzgado de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, en relación a la investigación judicial relacionada con el episodio de la DANA. La trágica riada que se se llevó por delante la vida de 238 personas en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Fuentes del entorno del presidente nacional del PP, han subrayado que su actitud responde a la conducta que todo empleado público debiera tener por el «obligado respeto» que merecen las víctimas mortales y sus familiares.

El escrito, que ha sido remitido al juzgado valenciano en la mañana de este miércoles, Feijóo ha solicitado que su comparecencia, prevista para el próximo 9 de enero, pueda realizarse por la vía telemática en virtud de la legislación vigente.

Con todo, según han confirmado también fuentes de su entorno, Feijóo ofrecerá también y «de manera voluntaria» la posibilidad a la juez instructora de la DANA la posibilidad de remitir los mensajes que, en la noche del 29 de ocutubre del año 2024, se intercambió con el entonces presidente de la Comunidad Valenciana y líder del PP regional, Carlos Mazón.

«Pese a no estar obligado a hacerlo, Feijóo ha remitido en el día de hoy un acta notarial que da fe de todos y cada uno de los mensajes recibidos en ese día por parte del ex president de la Generalitat», cita el documento, «así como el contexto en que se produjeron para su mejor comprensión».

Según apostillan citadas fuentes del PP, todas las comunicaciones con el entonces líder de los populares valencianos «se intercambiaron vía Whatsaap», ello, «sin que se establecieran llamadas ni correos electrónicos o cualquier otro sistema de comunicación».

Desde el PP sostienen que la confianza en la Justicia es plena, en las intenciones del jefe de la oposición no están las de «contribuir» al «descrédito» que otras formaciones políticas, han dicho en referencia al Gobierno de España, ha iniciado en anteriores ocasiones «No hay lawfare en nuestro país y las decisiones de los jueces, no se combaten, se acatan», zanjan las mismas fuentes del PP.