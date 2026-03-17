La calle más de moda de la noche madrileña fue testigo este lunes por la noche de un espectacular secuestro que pudo ser frustrado minutos después gracias a la intervención de los testigos. Sobre las once de la noche, tres serbios esperaron a que un empresario canadiense saliera del restaurante en el que estaba cenando para, con mucha violencia, introducirle en una furgoneta y huir rápidamente.

Todo ocurrió en la intersección entre Claudio Coello con Jorge Juan, la calle más transitada de Madrid, donde están los restaurantes y locales de copas más de moda. El canadiense salía de Lobito de Mar, el restaurante de Dani García, cuando fue abordado por tres serbios que le redujeron metiéndole una brutal paliza y le introdujeron en una furgoneta Ford Transit.

Eran las 23:00 horas, por lo que la calle estaba llena de gente. Y gracias a eso se pudo frustrar el secuestro. Ante el revuelo ocasionado, tanto varios testigos a pie de calle como gente desde sus balcones llamaron a la Policía, que inmediatamente se puso a trabajar y logró localizar la furgoneta en la Ronda de Toledo. Detuvieron a dos de los secuestradores, pero uno logró escapar.

El empresario, que se dedica a las criptomonedas, se quedó solo en el interior de la Ford Transit porque la Policía se centró en detener a los secuestradores. El canadiense logró deshacerse de las bridas, pidió un taxi y le llevó al hospital de La Princesa, donde le atendieron de las graves heridas que le hicieron al meterle en la furgoneta.

Los serbios querían llevarse al empresario a Petrer, en Alicante, ya que en el mapa del coche habían puesto este municipio en el GPS. Según ha podido saber OKDIARIO, los secuestradores son dos serbios de 33 y 45 años sin antecedentes previos. El objetivo era robar al empresario sus criptomonedas, pero también intentaron quitarle el reloj de 100.000 euros que portaba.

Un robo por criptomonedas

La banda de serbios había planificado el golpe al milímetro: iban a secuestrar al canadiense para torturarlo y obtener sus claves para robarle su fortuna en criptomonedas. Habían seguido todos los movimientos del empresario, desde que salió de Barcelona rumbo a Madrid para cerrar un negocio de la moneda virtual.

Los serbios alquilaron la furgoneta con la que pretendían secuestrarle después de llegar a la capital desde Alicante. Además, cambiaron las placas de la matrícula por otras de un modelo similar para no poder ser rastreados. También llevaban bridas en el vehículo, lo que indica sus intenciones.

Un intento de secuestro de película que ha logrado ser frustrado, aunque aún queda capturar al serbio que logró escapar.