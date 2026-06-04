Una avioneta con dos pasajeros aterriza de emergencia en plena calle en el sur de Tenerife

Una avioneta con dos pasajeros a bordo ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia en plena calle en el municipio de San Miguel de Abona, en el sur de la isla de Tenerife, la tarde de este jueves. Las dos personas que viajaban en la aeronave no han sufrido daños y han salido de la avioneta por su propio pie.

Los hechos han ocurrido en la calle María de Los Ángeles Cullén de la localidad tinerfeña, pasadas las 17:00 horas. Los pasajeros eran un hombre de 50 años y un joven de 20, instructor de vuelo y alumno, que han resultado ilesos. A pesar d eno haber sufrido daños, han sido trasladados en ambulancia a un hospital para ser puestos en observación médica.

Bomberos del Consorcio de Tenerife han vertido un colchón de espuma en la zona para evitar que el combustible de la avioneta que ha quedado vertido en la calle por el accidente no se incendiara. Afortunadamente el suceso no ha afectado a transeúntes ni a otros vehículos. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local del municipio se han encargado de asegurar la zona.

La arenave se trataba de una Cessna F172 Shyhawk, con matrícula EC-NMO. El accidente se produjo cuando la avioneta sobrevolaba un campo de golf a muy baja altura y chocó contra dos postes de luz. Tras esto dio varias vueltas de campana antes de aterrizar de emergencia en la vía pública. Las alas se rompieron durante el impacto, pero no hubo que lamentar ninguna víctima, según ha informado la web Aviation Safety Nerwork, que informa internacionalmente sobre accidentes de aviación.