Alineación de Inglaterra hoy contra Argentina en el partido de semifinal del Mundial 2026

Inglaterra y Argentina se ven las caras este miércoles 15 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias). Thomas Tuchel tendrá que tomar decisiones respecto al once inicial después de sufrir contra Noruega. El entrenador viene de tener algún roce con Jude Bellingham, pero el jugador del Real Madrid fue clave para la clasificación a semifinales.

El muro de Los Tres Leones tendrá que mostrar su mejor nivel para frenar a Leo Messi, que llega como el máximo anotador de la competición (ocho goles). Jordan Pickford ha sido intocable en portería hasta el momento, con dos puertas a cero en este Mundial.

El resto de la defensa tampoco espera demasiadas sorpresas. En principio, los titulares serán John Stones y Marc Guéhi, que se han asentado como la dupla más solida. En los laterales los candidatos más lógicos son Ezri Konsa y Nico O’Reilly, que han jugado todos los partidos hasta el momento.

El centro del campo es una de las mejores armas de Inglaterra. Lo normal es pensar que si algo no está roto, no se debe de arreglar. Por lo tanto, se espera ver a Declan Rice, Jude Bellingham y Elliot Anderson. Juntos buscarán dominar el partido y someter a Argentina mediante el control.

El ataque de Los Tres Leones tampoco se queda corto. Harry Kane llega en plena forma y es la máxima referencia con seis goles en seis partidos. Para ayudar desde las bandas, los favoritos de Thomas Tuchel son Bukayo Saka y Anthony Gordon.

Alineación probable de Inglaterra

Esta es la alineación esperada de Inglaterra para medirse a Argentina en la segunda semifinal de este Mundial 2026: Jordan Pickford, John Stones, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Declan Rice, Jude Bellingham, Elliot Anderson, Bukayo Saka, Anthony Gordon y Harry Kane.

En España están muy pendientes del partido para conocer quién será su rival en la gran final. El último partido de la competición se disputará este domingo 19 de julio a las 21:00. Los de Luis de la Fuente buscarán su segunda estrella frente al ganador de este duelo.