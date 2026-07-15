Bellingham y Tuchel, condenados a entenderse por la salvación de Inglaterra

La afición inglesa apura las horas de espera antes del inicio de la semifinal que mide a su selección con la vigente campeona del mundo, Argentina. Un duelo al que los Three Lions llegan envueltos en un ambiente enrarecido tras el cruce de declaraciones entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham que enfrió la alegría del triunfo ante Noruega en cuartos de final.

El seleccionador fue crítico con el juego de su selección, pese al calor y la exigencia de un encuentro de este calado, y el artífice del triunfo inglés no dudó en cuestionarle. Tuchel trató de apagar el incendio en público a posteriori, veremos si es suficiente antes de un partido en el que ambos están condenados a entenderse para devolver a Inglaterra a una final del Mundial 60 años después.

Una sintonía entre seleccionador y estrella -con permiso de Harry Kane- que habían recuperado durante el Mundial. El futbolista merengue llegó a perder la titularidad con Tuchel antes de la cita y tuvo que pelear para recuperarla de cara al inicio del torneo. Algo que parece inexplicable, a tenor de las actuaciones de Jude Bellingham en un Mundial en el que iguala con Harry Kane como máximo realizador inglés tras seis partidos.

Mientras el ariete del Bayern de Múnich ejerce un liderazgo más silencioso, el de Birmingham se muestra más vocal y es el favorito de una afición que coreó al unísono el Hey Jude de los Beatles al héroe de los cuartos de final en Miami.

Un momento en el que Jude Bellingham tuvo que contener la emoción, pero que rebajó con unas declaraciones que han llenado las páginas de los medios ingleses los últimos días. «Quizá él no sabe lo que supone jugar en esas condiciones contra jugadores como Haaland, Odegaard, Nusa o Sorloth», enunció el ’10’ de la selección en respuesta a Thomas Tuchel.

El técnico alemán había comparecido minutos antes en sala de prensa, mostrándose muy crítico con el juego de Inglaterra pese a la victoria. «El compromiso está ahí, pero está siendo muy difícil por cómo jugamos. Lentos, con errores técnicos, no hemos sido rápidos, repetitivos… hemos tenido suerte», señaló el ex del Chelsea y PSG; entre otros.

Las guerras internas entre el seleccionador y una de las grandes estrellas de Inglaterra tienen una oportunidad única para quedar aparcadas por unos días. La ocasión, el rival y el escenario lo merecen. La selección inglesa se mide a Argentina este miércoles 15 de julio, a las 21:00 horas de la España peninsular, por un billete en la gran final del domingo.

Un partido por el título que el combinado de los Three Lions no alcanza desde 1966, cuando levantó como local su primer y único Mundial hasta la fecha. No tendrá un contrincante cualquiera en estas semifinales. Argentina, su verdugo en aquel recordado duelo de 1986 con Maradona como actor principal, es su penúltimo escollo para su anunciada misión: traer el fútbol de vuelta a casa.

Inglaterra busca redondear su regreso a la élite

La selección inglesa persigue en este Mundial un punto extra en los partidos importantes que le ha faltado en los últimos torneos. Después de tocar fondo en el Mundial de Brasil 2014, donde quedó última de su grupo, Inglaterra ha levantado el vuelo en las últimas fases finales que ha disputado. Con el cuestionado Gareth Southgate al mando, Inglaterra encadenó las semifinales del Mundial 2018 con la final de la Eurocopa en 2021. En Qatar, un año después, cayó ante Francia por 1-2 en cuartos de final. Mismo resultado que en 2024 en la final de la Eurocopa, frente a España.

Ahora, con Tuchel al mando y la dupla Kane-Bellingham al máximo nivel, Inglaterra busca dar un golpe en un gran partido para dejar atrás todos estos tropiezos. Argentina y unas semifinales del Mundial parecen el quién y el dónde ideal para dar, por fin, el paso adelante que necesita Inglaterra para volver a levantar un título 60 años después.