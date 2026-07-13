Un Mundial único: las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA jugarán semifinales

El Mundial 2026 ha alcanzado la semana cumbre del campeonato. Después de un mes de competición, las cuatro selecciones más potentes se enfrentarán esta semana en semifinales para pelear por la Copa del Mundo. Una gesta que, por el rumbo del cuadro, ha hecho posible que se enfrenten los cuatro mejores países según el ranking FIFA: Francia, España, Inglaterra y Argentina. Una circunstancia única que no se había producido desde su creación en 1993.

En ninguno de los ocho mundiales anteriores se había dado el caso y no ha sido hasta la novena que la coincidencia lo ha hecho posible. Una jugada maestra que ha beneficiado a la FIFA después de que hicieran el sorteo el pasado mes de noviembre y que ha hecho posible que las cuatro selecciones del planeta hayan llegado tan lejos.

Todas ellas cumplieron su papel: quedaron primeras de grupo invictas y pasaron las tres eliminatorias. Un reclamo para los aficionados del fútbol para quedarse hasta este domingo con la expectación de saber quién será la nueva campeona, y hay razones para pensar que serán unas semifinales de infarto.

No había mejores semifinales posibles

Lo cierto es que, bajo la FIFA, no había unas semifinales mejores. Francia, número 1 del ranking, se enfrentará a España, la número 3, en un partido con mucho morbo por la rivalidad en los últimos años a raíz de sus últimos duelos en la Eurocopa y la Liga de Naciones. La eliminatoria que muchos consideran la final anticipada por el nivel que han mostrado en el Mundial, con esquemas completamente diferentes y dominando a sus rivales en todo momento. La Roja quiere ser campeona 16 años después y Francia estar en su tercera final consecutiva y ganar su tercer Mundial.

Al otro lado del cuadro está Argentina, número 2 del ranking FIFA, contra Inglaterra, la número 4. Más allá de ser selecciones sólidas, como han demostrado en el torneo, detrás está el morbo del pasado después de lo ocurrido en el Mundial de 1986. Dos selecciones enemigas por la Guerra de Malvinas en 1982 que se reencuentran. A un lado, la albiceleste que quiere ser bicampeona y una Inglaterra que quiere la segunda estrella 60 años después.

Un Mundial que empezó con 48 participantes y que ya solo tiene a cuatro supervivientes. Sea cual fuere el resultado de ambos partidos, sin duda se esperan partidazos para decidir las dos selecciones que jugarán la final que, pase lo que pase, la jugarán en Nueva Jersey dos de las mejores del mundo.