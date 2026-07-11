¿Crees que España ganará a Francia en semifinales del Mundial? ¡Vota en nuestra encuesta!

Y Mikel Merino lo volvió a hacer. Ingresó al terreno de juego en un partido atascado, cuando únicamente restaban cuatro minutos para llegar a la prórroga. Su entrada provocó el murmullo. ¿Lo volverá a hacer? Y sí, volvió a bordear el banderín de córner. El protocolo de sus goles.

Llegó antes que nadie para cazar el rechace de Lammens y devolver a España a una semifinal de Mundial 16 años después. Se dice pronto. En semifinales espera Francia, señor equipo. Lo Mbappé, Olise, Dembélé, Doue y compañía. Los máximos favoritos, junto a España. ¿Quién ganará y se meterá en la final del Mundial? Vota en nuestra encuesta interactiva.

Sobre la próxima semifinal frente a Francia, De la Fuente rebajó cualquier sensación de favoritismo y destacó la dificultad del rival. «Pensar que vamos a trabajar para superar a Francia. Estarán igual de preocupados que nosotros. Hemos sido la única selección del mundo capaz de ganarles dos partidos consecutivos», dijo De la Fuente.