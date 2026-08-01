Adiós al hormigón gris bajo el suelo: el revestimiento de moda en 2026 más práctica y moderna que usan en las terrazas escandinavas

Con las altas temperaturas que estamos sufriendo, salir a la terraza o al balcón especialmente por las noches es algo que se agradece. Sin embargo, en muchos pisos, el suelo de ese espacio es de hormigón, lo que concentra bastante tanto el calor en verano como el frío en invierno, convirtiendo la experiencia de salir al balcón en algo contrario a lo que nos habíamos imaginado. Por ello, son cada vez más, las personas que intentan cambiar eso pero sin necesidad de meterse en grandes reformas.

Y lo cierto es que se puede conseguir gracias a una tendencia que ya hace tiempo que está funcionando en los países del norte de Europa y que ahora empieza a verse con más frecuencia aquí en España. Consiste en cubrir el suelo existente con un revestimiento cálido, fácil de colocar y pensado para exteriores. Una solución que está desplazando poco a poco al clásico hormigón gris que siempre vemos en balcones y terrazas.

El material que está sustituyendo al hormigón y que usan en las terrazas escandinavas

En lugar de superficies frías y uniformes, la tendencia apunta hacia materiales que aporten textura y sensación de confort. En concreto, las baldosas de madera se han convertido en una de las opciones más utilizadas.

No hablamos de tarima tradicional ni de instalaciones complicadas. Se trata de piezas modulares, normalmente de madera tratada, que imitan el aspecto natural de las lamas y que se adaptan bien a espacios pequeños. Y una vez puestas, el cambio es inmediato ya que el balcón deja de parecer una prolongación de la calle y empieza a sentirse como una parte más de la casa. Además es un tipo de suelo que encaja con esa estética nórdica que prioriza lo funcional, pero también lo acogedor. No busca recargar, sino suavizar y podemos ver el resultado que tienen modelos como por ejemplo los que vende Ikea y que puedes ver tanto en la foto de arriba como a continuación:

Una instalación pensada para cualquiera

Uno de los motivos por los que este sistema se está popularizando es lo fácil que resulta instalarlo ya que no hace falta experiencia, ni herramientas especiales, ni conocimientos de bricolaje. Las piezas vienen preparadas para encajar unas con otras. Se colocan directamente sobre el suelo existente y se van uniendo como si fuera un puzle, es decir que no tienes que taladrar, ni usar adhesivos, ni hacer ruido algo que viene bien para ahorrar tiempo, esfuerzo y sobre todo por si no se pueden hacer obras porque vives de alquiler.

En muchos casos, cubrir un balcón completo no lleva más de una hora. Es un proceso rápido y limpio, lo que explica por qué tanta gente se anima a hacerlo por su cuenta sin necesidad de contratar a nadie.

Un cambio que se nota desde el primer momento

En cuanto se termina de colocar el suelo, el espacio cambia por completo. No es una mejora sutil, sino es bastante evidente. La superficie deja de ser plana y fría para convertirse en algo más agradable a la vista y al tacto de modo que la percepción que se tiene de la terraza o del balcón cambia por completo, y si antes era un lugar al que apenas se salía, empieza a utilizarse más, de modo que más allá de la cuestión estética, este tipo de revestimiento en el balcón ayuda a ganar espacio útil sin hacer obra, algo que es muy valioso en viviendas donde cada metro cuenta.

Resistencia y poco mantenimiento

Otro punto a favor es que estas baldosas están pensadas para exteriores. La madera suele estar tratada para soportar la humedad, el sol y los cambios de temperatura, por lo que no requieren cuidados excesivos. Y por otro lado, el mantenimiento es sencillo, ya que basta con limpiar de vez en cuando con agua para mantener el aspecto. No hay que barnizar constantemente ni aplicar productos complicados.

Además, el propio diseño ayuda a evitar problemas. Las piezas no se colocan totalmente juntas, sino que dejan pequeñas separaciones que permiten que el agua drene. Esto evita que se acumule humedad y alarga la vida del material.

Una solución práctica con efecto inmediato

Lo interesante de esta tendencia es que no responde sólo a una cuestión estética sino que tiene que ver con una forma de entender la vivienda y mejorar lo que ya hay sin complicarse demasiado. De este modo, frente a las reformas largas, ruidosas y caras, surgen soluciones más accesibles que permiten cambiar el ambiente en poco tiempo. Y en el caso de balcones y terrazas, el suelo es uno de los elementos que más impacto tiene con una inspiración escandinava que además no es casual, ya que en esos países, donde el tiempo al aire libre es limitado, se cuida mucho cómo se diseñan estos espacios siempre teniendo en mente la idea de aprovecharlos al máximo, aunque sean pequeños.