Adiós a las moscas: los mejores métodos para alejarlas de tu hogar

Con la llegada del calor, las moscas se convierten en uno de los insectos más molestos dentro del hogar. Además de resultar incómodas, pueden contaminar los alimentos al posarse sobre distintas superficies. Afortunadamente, existen métodos sencillos y efectivos para mantenerlas alejadas de casa, desde remedios naturales hasta pequeños cambios en la limpieza y la ventilación que ayudan a evitar su presencia.

El primero es vinagre de manzana junto con un poco de detergente para lavar platos, que funciona especialmente bien con las moscas de la fruta. Hay que verter un poco en un recipiente o taza y añadir unas gotas de jabón líquido para platos. El vinagre atrae a las moscas, pero el jabón provoca que se hundan.

Otro remedio casero es mediante una botella. Se trata de un método económico y sencillo, para el que solo se necesita una botella de plástico reciclada de 2 litros, azúcar y un embudo casero. Los pasos a seguir son: cortar la parte superior de la botella, aproximadamente entre 5 y 8 cm (2-3 pulgadas) por debajo del cuello; quitar el tapón y colocarlo en la parte superior boca abajo dentro de la parte inferior de la botella para formar un embudo.

Más métodos para alejar a las moscas

Un truco que se está volviendo viral muestra a las personas poniendo café molido en papel de aluminio y horneándolo durante 15 minutos, para luego dejar los restos sobre la encimera de la cocina. No solo perfuma la casa, sino que refuerza la creencia de que ese aroma repele a las moscas. Al igual que los humanos y los animales, las moscas asocian el humo con el peligro, por lo que no se acercan.

Por último, y la más común, son las ya conocidas mosquiteras magnéticas a medida con la ventana abierta. Así uno podrá mantenerse fresco durante las olas de calor sin que puedan entrar estos bichos. «Uso mosquiteras todo el tiempo; vivo al lado de un bosque, ¡así que estoy rodeado de insectos constantemente! ¡Y soy la prueba viviente de que son una maravilla!», asegura una usuaria en sus redes sociales.