Las moscas no aparecen en tu casa por casualidad: el truco casero para ahuyentarlas definitivamente

Las moscas han comenzado a invadir multitud de viviendas debido a que pronto dará comienzo su etapa de reproducción y se multiplicarán en pocos días, si no se toman las medidas debidas. Aunque estos insectos son totalmente inofensivos, nunca es agradable convivir con ellos, por lo que se quiere evitar, y por suerte, se puede poner en práctica un remedio altamente efectivo.

Sin embargo, a pesar de que el remedio sea muy útil, el primer paso siempre debe ser la prevención; es decir, el remedio es útil para eliminar las moscas cuando ya están en el interior de la vivienda, pero siempre se debe tratar de evitar que aparezcan.

No hay un solo motivo para que aparezcan las moscas, pero sí está demostrado que la limpieza y el orden son especialmente relevantes en este aspecto. Por lo que, una vivienda limpia y ordenada es más resistente a la aparición de moscas; por el contrario, una casa menos limpia y con desorden tiene más probabilidades de tenerlas.

Por ello, los especialistas recomiendan combinar unos buenos hábitos con el remedio, ya que no siempre son suficientes, sobre todo en zonas con alta presencia de moscas, aunque se tenga una correcta limpieza, se deben aplicar más medidas.

Por lo que el primer paso es la prevención. Así pues, aunque la limpieza y el orden no sean lo único que tener en cuenta para ahuyentar a las moscas, ya que influyen más factores, sí está demostrado que son claves para limitar su presencia de cara a los meses de verano, cuando comienza su etapa de reproducción.

Por tanto, mantener limpiezas profundas semanales, eliminar los residuos de comida de las superficies (migas en la mesa, restos de la comida de ayer en el fregadero, una sartén sin fregar en la vitrocerámica, etcétera) y mantener la vivienda ordenada será fundamental para que no se sientan atraídas.

Y si, tras la prevención, las moscas invaden su vivienda, hay que tomar acción. Aunque se mantenga una correcta limpieza, no siempre es suficiente para ahuyentarlas al 100%, por lo que se pueden aplicar otros remedios complementarios para eliminarlas por completo de la vivienda. Existen multitud de trampas para moscas altamente efectivas en el mercado, aunque también se puede crear un remedio con productos que todos tenemos en casa.

Para ello, tan solo es necesario añadir a un vaso con agua dos cucharadas de azúcar, tres cucharadas de vinagre de limpieza y un chorro generoso de jabón de platos. Tras remover hasta que quede todo bien integrado, se colocará el vaso en la ventana o en la zona donde suelan posarse. En una noche, se habrán eliminado todas las moscas sin ningún esfuerzo.