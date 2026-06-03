Audiencias de ayer: ‘La Revuelta’ se la pega ante el buen momento de ‘El Hormiguero’ y ‘Horizonte’

La temporada televisiva está llegando a su final en un año en el que el comienzo del Mundial de Fútbol hará que todo cambie a partir de mediados del mes de junio, por eso las cadenas y los programas están dando el resto antes de que el fútbol se lleve todo el protagonismo. Mientras tanto, El Hormiguero y Horizonte viven un gran momento de audiencias, La Revuelta sigue sin levantar cabeza y vive una brutal bajada respecto al lunes. El programa de La 1 se deja casi dos puntos en apenas 24 horas, demostrando que tiene una audiencia más infiel que los concursantes de La isla de las tentaciones. Analizamos las audiencias de ayer, martes 2 de junio de 2026.

El Hormiguero (13.4%) vuelve a liderar en la franja del access prime time gracias a la visita de la actriz Rossy de Palma, una invitada poco habitual en el programa de Pablo Motos. El segundo puesto de la franja es para La Revuelta (10.2 %), que en un día pierde 1.9 puntos de cuota de pantalla y más de 300.000 espectadores con la visita del cantante Trueno, ídolo de la generación Z, pero que ha demostrado que en la televisión no mueve tanto público. Broncano vuelve a tener a Horizonte (9.3 %) más cerca de lo que le gustaría, separándoles nueve décimas y poco más de 100.000 espectadores. Con estos datos es posible que volvamos a vivir un sorpasso por parte de Iker Jiménez y Carmen Porter gracias a la actualidad.

First Dates (8.9 %) continúa con sus datos habituales desde que recuperó su hueco en la franja del access en Telecinco. Por apenas cuatro décimas vuelve a ser superado por Cuatro. El intermedio (7.7 %) sigue perdiendo en la batalla por los programas de actualidad en plena crisis del PSOE y Cifras y letras (6.1 %) se mantiene como el concurso que mejor funciona en La 2.

Audiencias del ‘access prime time’

‘El Hormiguero’: 13.4 % y 1.549.000

‘La Revuelta’: 10.2 % y 1.157.000

‘Horizonte’: 9.3 % y 1.052.000

‘First dates’: 8.9 % y 1.021.000

‘El Intermedio’: 7.7 % y 879.000

‘Cifras y letras’: 6.1 % y 707.000

‘Código 10’ baja, pero con nuevo datazo en el ‘prime time’

El programa de Nacho Abad y David Aleman vuelve a centrarse en la actualidad con la corrupción del PSOE, un tema que la semana pasada le dio su récord de temporada. Pese a bajar cuatro décimas (9.4 %), vuelve a superar el 9 % de cuota y completa una gran noche para Cuatro, que sigue en racha.

El liderato de la segunda parte de la noche es para Supervivientes (15.5 %), que con su ceremonia de salvación y el test de cultura general vuelve a dominar en el martes. Le sigue En tierra lejana (10.9 %), que sigue con sus datos habituales y su audiencia fiel de los lunes y los martes.

En el duelo por la izquierda de los programas de entrevistas, Al cielo con ella (7.4 %) firma su peor dato en espectadores desde que saltó a La 1 y confirma que es un programa que nunca debió salir de La 2. Marc Giró (5.6 %), por lado, sube después del desastre de la semana pasada y gana más de un punto, pero apenas le sirve para superar el 5 %.

‘Supervivientes: Tierra de nadie»: 15.5 % y 913.000

‘En tierra lejana’: 10.9 % y 777.000

‘Código 10’: 9.4 % y 552.000

‘Al cielo con ella’: 7.4 % y 552.000

‘Cara al show con Marc Giró’: 5.6 % y 433.000

Joaquín Prat vence a La 1 y ‘Directo al grano’

El espacio de las tardes de Telecinco anunció ayer que se tomará unas vacaciones en verano para dejar su hueco durante los meses estivales a El verano se mueve, un programa presentado por Ion Aramendi que viajará por toda España.

Coincidiendo con esta noticia, Joaquín Prat y su equipo se vienen arriba con un 9.6 % de cuota y 776.000 espectadores. Con este dato superan a Directo al grano, programa de La 1 que marca un 9.2 % y 777.000, uno de sus peores datos desde que llegó a las tardes de TVE. El liderato, como es habitual, vuelve a ser para la serie Sueños de libertad (13.4 % y 1.181.000), que no tiene rival en Antena 3.