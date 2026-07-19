Horario y cómo ver la actuación de Shakira, BTS y Justin Bieber en la final del Mundial 2026 (online y tv)

Este domingo, 19 de julio, la Copa Mundial de la FIFA 2026 concluye de manera oficial. El verano comenzó por todo lo alto y lo hizo enfrentando sobre el terreno de juego a las mejores selecciones de todo el mundo. Una ardua batalla que nos ha dejado muchos partidos cada semana. Sin embargo, solo dos países han logrado clasificarse como finalistas. La Selección Española de Fútbol y la Selección Argentina se batirán en duelo y lo harán para luchar por el codiciado trofeo y la estrella que se une al palmarés. Una lucha de titanes que no dejará indiferente a nadie y que ya tiene al mundo dividido.

España entera se encuentra en vilo ante lo que pueda suceder en el partido de este domingo. Pase lo que pase, indiscutible es que los jugadores de la Selección Española han llegado muy lejos. Un mérito que no les quitará nadie. Y es que, nuestro país está haciendo historia. Por su parte, la selección de Lionel Messi luchará por volver a ganar, pero no todo será deporte en este partido. Los aficionados podrán disfrutar de una triple cita musical. Pues, habrá una actuación en la ceremonia del inicio, la más importante tendrá lugar en el medio tiempo y la última será tras el partido.

¿Horario y cómo ver las actuaciones de Shakira, BTS y Justin Bieber en el Mundial 2026?

Robbie Williams y Laura Pausini se encargarán de comenzar el encuentro cantando Desire, el himno oficial de la FIFA. Una puesta en escena que servirá como apertura de lo que está por venir. Así pues, según han avanzado muchos medios deportivos especializados, tras acabar la primera parte del partido, habrá un nuevo espectáculo musical.

Por primera vez en la historia, el parón durará 30 minutos y en él saltarán al campo estrellas de la talla de Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Gustavo Dudalmel y PS 22 Chorus ft. Coldplay. Todo ello sumado al gran regreso de Justin Bieber. Y es que, el canadiense es uno de los artistas más esperados. Así pues, Post Malone cerrará el evento con su actuación.

Para poder ver el partido y las actuaciones de los artistas, tan solo será necesario tener sintonizado el canal de La 1 de Televisión Española, si resides en España. Por lo tanto, solamente será necesario tener una televisión y tener sintonizado el canal. Por otro lado, si la opción tiene que ser online, la plataforma de RTVE Play suele emitir en directo sus canales.

Respecto al horario, el partido comienza a las 21:00 h, una hora antes en las Islas Canarias. Por lo tanto, la ceremonia de inauguración será antes. Así pues, las actuaciones del medio tiempo comenzarían casi a las 22:00 horas. Pues, en el caso de que se añada mucho tiempo de descuento en la primera parte, que sin añadido dura 45 minutos, las actuaciones se retrasarían un poco. Un tiempo de descanso que está despertando todo tipo de comentarios, pues no todo el mundo ve favorable 30 minutos de descanso para los jugadores.