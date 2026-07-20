La reacción de Milei tras la derrota de Argentina ante España en el Mundial: «Hasta el final con las botas puestas»

Javier Milei no estuvo presente en la final del Mundial por superstición, pero no le sirvió de nada para evitar que España ganase a Argentina. La Roja venció en la prórroga a la vigente campeona y acabó con una dinastía de cuatro años. Un chasco tremendo para la selección de Scaloni, que se quedó con las ganas de grabar la cuarta estrella en la camiseta y que ha provocado que el presidente argentino haya salido públicamente.

A pesar de que sí estuvieron Pedro Sánchez y Donald Trump en el palco viendo el partido, Milei decidió ni viajar hasta Estados Unidos y, desde que comenzó el torneo, el presidente ha seguido todos los encuentros de la selección desde el mismo lugar y acompañado por las mismas personas. La creencia popular sostiene que cambiar las condiciones en las que se ven los partidos cuando el equipo encadena buenos resultados puede romper la buena fortuna y afectar al rendimiento del equipo.

Poco después de acabar la final del Mundial, Javier Milei felicitó a Argentina por su torneo: «Muchas gracias jugadores. Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto», escribió en su perfil de X. Un mensaje que fue rápidamente viral en redes sociales con millones de argentinos mandando mensaje de apoyo a la albiceleste después del esfuerzo.

Muchas gracias Jugadores…!!!

Hasta el final con las botas puestas.

Argentina siempre en lo alto. — Javier Milei (@JMilei) July 19, 2026

Un palo muy duro para una Argentina que también vivió las lágrimas de Leo Messi mientras veía cómo España levantaba la Copa del Mundo. Después de brillar en Qatar 2022, España logró destronarle y demostrar que no hay otro fútbol mejor que el que la Roja ha demostrado en toda la competición y ante una selección que rozó con las manos repetir la gesta.