La predicción de Pedro Sánchez sobre el resultado del España – Argentina en la final del Mundial 2026

Pedro Sánchez fue entrevistado por Televisión Española en las horas previas a la final del Mundial. El presidente del Gobierno intentó dar su pronóstico sobre el partido, teniendo una respuesta tibia inicial al desear «que gane el mejor» para luego rectificar inmediatamente afirmando «y que sea España». El dirigente socialista ha acudido a la final del evento invitado por la FIFA.

«Como dijo ese entrenador tan añorado y querido que fue Luis Aragonés: las finales no se juegan, se ganan. Que gane el mejor y que sea evidentemente España», dijo dirigente a los micrófonos de TVE.

#OjaláLaSegunda | #MundialRTVE «Como dijo Luis Aragonés, las finales no se juegan. Se ganan. Que gane el mejor y que el mejor sea España» El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla con nuestra corresponsal en Nueva York, @gr_angela pic.twitter.com/P02yCA9ULZ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 19, 2026

El presidente también dejó algunas perlas futbolísticas en esta aparición desde un hotel en Nueva York. «Hay que reconocer al entrenador su acierto en la lectura de los partidos y en los cambios que ha ido realizando. Un equipo muy joven, pero con un espíritu de resiliencia muy intenso. Ha ido mejorando su juego durante el Mundial. Estamos ante la final soñada. Argentina es un país hermano. Un día histórico que vamos a recordar todos», se aventuró.

Pedro Sánchez aseguró que muchos otros países van a apoyar a España en este partido y apeló al sentimiento de orgullo de ser español del resto de compatriotas. «Eso sin duda. No solamente los españoles nos apoyan, sino otros países que están apoyando a España. Eso tiene que enorgullecernos porque en algunas ocasiones tendríamos que aprender a valorarnos y querernos como lo hacen desde otros países. Es el reflejo de una España querida por otras muchas sociedades», indicó.

Por último, el dirigente no perdió la oportunidad de pelotear a Donald Trump con quien previsiblemente se verá en el palco del MetLife Stadium. «Lo primero, enhorabuena por sus 250 años de independencia. También a Canadá y México, que estarán presentes en el campo, por el éxito del Mundial. Hay muchas cosas que nos unen a la sociedad estadounidense y española. El deporte une y hoy va a ser uno de esos días», zanjó.