La lección de buena educación de Luis de la Fuente a un grupo de argentinos que le abucheaba en rueda de prensa

Luis de la Fuente protagonizó este viernes un episodio que ha corrido como la pólvora en redes sociales tras dejar en evidencia, con una sola frase, la falta de respeto de un sector del público argentino congregado en el Fanatics Festival, el evento organizado por la FIFA en el que estrellas del deporte mundial compartieron escenario con los protagonistas de la próxima gran cita futbolística.

El seleccionador español, junto a Rodri, acudió a la cita en representación de la selección española, mientras que Argentina estuvo representada por Lionel Scaloni, Leo Messi y Emiliano Dibu Martínez. Al acto asistieron también rostros tan reconocibles como Novak Djokovic, Tom Brady o Kevin Durant, encargados de lanzar las preguntas a los seleccionadores y jugadores presentes.

El momento de tensión llegó cuando Djokovic preguntó directamente a De la Fuente cómo gestiona los momentos de mayor presión al frente del combinado nacional. Nada más comenzar su respuesta, el técnico riojano fue recibido con abucheos por parte de un grupo de aficionados argentinos desplazados hasta el evento para arropar a sus ídolos.

Lejos de amilanarse o de responder con la misma moneda, De la Fuente optó por una reprimenda serena que ha sido calificada por numerosos usuarios como una auténtica lección de clase y elegancia.

El seleccionador nacional no dudó en parar en seco la falta de educación de una parte del público con una intervención que fue recogida y compartida de inmediato en redes sociales de todo el mundo: «Hola, buenas tardes, es un placer estar aquí con todos ustedes», comenzó diciendo De la Fuente antes de que los abucheos volvieran a interrumpirle. Fue entonces cuando, sin perder la compostura, añadió: «A mí me han enseñado desde pequeñito a ser respetuoso con todo el mundo y deberíamos aprender un poco también de esa lección. Ser respetuoso siempre».

La respuesta, lejos de generar más tensión, sirvió para que el propio De la Fuente recuperase el control de la sala y dejase en evidencia, sin necesidad de alzar la voz ni entrar en polémicas, el comportamiento de quienes le increparon.

Elegancia por encima de la provocación

El vídeo del momento se ha viralizado en las últimas horas, con miles de usuarios destacando la templanza mostrada por el técnico español frente a una situación que, en otras circunstancias, podría haber derivado en un rifirrafe de mayores consecuencias. En lugar de ello, De la Fuente optó por apelar a los valores del respeto y la buena educación, dejando así una imagen de serenidad que contrasta con el comportamiento de parte de la afición argentina desplazada hasta el Fanatics Festival.