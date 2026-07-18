Alfonso Pérez: «Argentina ha sido la mayor beneficiada de este Mundial con diferencia»

El Mundial de 2026 celebrado en Estados Unidos, Canadá y México va a quedar marcado por las constantes polémicas arbitrales. A lo largo de todo el campeonato hemos podido ver en varios partidos decisiones erróneas de los colegiados o disparidad en el juicio de algunas jugadas. Para Alfonso Pérez, ex jugador profesional de fútbol, dentro de todas estas malas decisiones, «Argentina ha sido la mayor beneficiada de este Mundial con diferencia».

Casualidad o no, Argentina ha sido la selección sobre la que más decisiones favorables han recaído en este mundial. El balance de sus estadísticas, a lo largo de los siete partidos disputados, es de 4 penaltis señalados a favor, 0 en contra, y de 2 expulsiones a favor por 0 en contra, siendo Argentina el equipo que más faltas comete del campeonato con 88.

Argentina, «la selección más favorecida del mundial»

Al ser preguntado por las polémicas que han englobado a la selección argentina, Alfonso responde, de manera contundente, que «la selección de Argentina es la que más beneficiada ha sido con diferencia». Considera que «no se ha mirado a todo el mundo por el mismo rasero». Unas afirmaciones contundentes, que respaldan las hipótesis de que la mayoría de acciones dubitativas se señalan en favor de Argentina.

Bien es cierto que, para Alfonso, estas decisiones «no creo que sean premeditadas», pero que han supuesto una gran ayuda para que el combinado argentino alcance su segunda final de Mundial de manera consecutiva.

Una expulsión que pudo ser clave

Ha habido muchas acciones que pueden generar polémica en los partidos de la selección argentina. «La cantidad de faltas o de tarjetas que se les han permitido y, en muchos casos, las no revisiones del VAR que podían haber perjudicado a Argentina» son algunas de esas acciones que repasaba Alfonso.

Pero sobre todo, la acción que mayor revuelo ha generado de entre todas las que se han comentado, sin duda, es la no expulsión a Leo Messi en el debut de Argentina en el mundial. «La expulsión de Messi, en el primer partido, tenía que haber sido», señala Alfonso en tono de desacuerdo y molestia por la decisión.

Un trato de favor de la FIFA a Argentina

Otra de las polémicas que han salpicado al equipo de Lionel Scaloni es la polémica pancarta que varios jugadores desplegaron sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que versaba lo siguiente: «Las Malvinas son argentinas».

Una pancarta que exhibe un comentario de índole política, algo sobre lo que la FIFA fue tajante al anunciar la prohibición de cualquier mensaje que hiciese alusión al conflicto. Sin embargo, parece que la FIFA hace oídos sordos ante esta situación, no sancionando a unos jugadores que, según Alfonso, «se dejaron llevar por la euforia».

El agravio comparativo surge al comparar la doble vara de medir con respecto a casos similares. Sin irnos más lejos, Rodri y Morata sufrieron una sanción, por parte de este organismo, al gritar «Gibraltar es español» durante las celebraciones por la victoria en la Eurocopa el pasado año 2024. Ante esto, Alfonso es tajante, y afirma que «si lo han hecho con unos jugadores, sean españoles o no, tendrán que hacerlo con los argentinos o con cualquier otro jugador que hubiese reivindicado cualquier tipo de conflicto que no tiene nada que ver con el fútbol».