Suiza estalla por el arbitraje sufrido contra Argentina: «La roja es increíble e injusta y se cargó el partido»

Suiza no se quedó callada después de unirse a la lista de selecciones perjudicadas por el arbitraje en partidos del Mundial 2026 contra Argentina. Dos pesos pesados del equipo suizo estallaron por la tarjeta roja que el árbitro Joao Pinheiro mostró al delantero helvético, Breel Embolo, en el minuto 71 por simular una falta. Tras revisar la acción en el VAR, no se lo pensó y le expulsó por doble amarilla.

Una decisión que en cualquier otro partido sería entendible, pero no en uno en el que participa Argentina, cuyos jugadores son expertos en ese tipo de prácticas. Así, Suiza se quedaba con 10 futbolistas para el resto del partido de cuartos de final, incluida la prórroga, en la que los de Lionel Scaloni certificaron su pase a semifinales con los goles de Julián Álvarez y de Lautaro Martínez.

EMBOLO, COMPLETAMENTE DESTROZADO Y LLORANDO TRAS SER EXPULSADO POR SIMULACIÓN 🔥🔥🔥 EL VAR LLAMÓ AL ÁRBITRO Y, TRAS VER LA ACCIÓN, DECIDIÓ MOSTRARLE LA SEGUNDA AMARILLA#DAZNMundial pic.twitter.com/LGrMPG6ZPQ — DAZN España (@DAZN_ES) July 12, 2026

Uno de los que alzó la voz en Suiza fue su gran representante. Su seleccionador, Murat Yakin, defendió que «la roja es increíble e injusta» y habló de la nueva norma que permite cambiar la amonestación de un equipo a otro. En primera instancia, fue Leandro Paredes, centrocampista argentino, al que amonestó Joao Pinheiro, pero desde el Mundial se permite rectificar y traspasar la amarilla a un jugador del bando contrario.

«El árbitro toma la decisión equivocada»

En este caso fue a Embolo, lo que le costó la expulsión. «Fuimos castigados por una regla que, en mi opinión, es completamente inaceptable. Es muy doloroso que nos eliminaran de esa manera. «El árbitro toma la decisión equivocada. Intervino. Esta regla destruyó nuestro partido de hoy. No había razón para esa amonestación. No lo entiendo. Ha sido una situación inocente, no era dañina. El error arbitral nos ha castigado y nos alteró todo el plan», añadió Yakin.

«Esa decisión fue simplemente increíble. Estoy totalmente en desacuerdo. Hubo contacto claro, y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión. Suiza tenía todo el derecho a sentirse perjudicada. Argentina es un equipo fantástico, pero los partidos de esta importancia nunca deberían decidirse por arbitrajes polémicos», insistió el seleccionador suizo.

Uno de sus capitanes, Manuel Akanji, fue durísimo tras lo ocurrido: «Nunca había jugado un partido tan desigual. No suelo quejarme del árbitro, pero hoy todo les salió bien. Ninguna de sus simulaciones fue sancionada. No recibieron ni una sola tarjeta amarilla en los primeros 90 minutos». La enésima ayuda a Argentina vino del arte que domina: la simulación.