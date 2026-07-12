Argentina araña las semifinales en una prórroga agónica contra Suiza

Argentina está en semifinales de forma muy polémica y gracias a un golazo de Julián Álvarez en la prórroga. Soñó en grande Suiza, a la que dejaron con uno menos nada más empatar en una decisión que pasa lo controvertido. Fue escandalosa la forma en la que expulsaron a Embolo. Pese a ello, los helvéticos forzaron la prórroga, puesto que el gol de Mac Allister lo había empatado Ndoye. El muro resistió hasta la segunda parte del tiempo extra, cuando el todavía delantero rojiblanco quitó, precisamente, las telarañas. Lautaro confirmó en el descuento, poniendo el 3-1 definitivo.

Aunque lo importante había pasado hacía muchos minutos. Se hace complicado no pensar mal. Demasiado. Porque las decisiones que se están tomando en favor de Argentina cuando vienen mal dadas son claras. Sucedió con el gol anulado a Egipto por una faltita de lo más rigurosa y, nada más empatar Suiza, el VAR quiso expulsar a Embolo por nada.

Para cualquier aficionado al fútbol es injustificable que, en unos cuartos de final de un Mundial, un jugador vea una segunda amarilla tras la intervención del videoarbitraje por simular una caída en el centro del campo. Ya pueden venir Infantino, la IFAB o quien quiera a darnos lecciones de reglamento y de justicia; que no. Aquí el único error sería no jubilar de inmediato a Pinheiro, el árbitro del encuentro.

Un partido manchado

¿Le hace falta esto a la vigente campeona? No. ¿Necesita Messi de estos escándalos para agrandar su leyenda? Tampoco. En 10 minutos lo demostró el argentino. No había hecho Argentina nada en todo el partido, hasta que se fue el 10 a la esquina, la puso al primer palo y remató de cabeza Mac Allister. Y ahí parecía morir el partido. Se sentía cómoda Argentina dejando pasar el tiempo sin mucho más que hacer. Hasta que reaccionó su rival.

Porque esta Suiza ha demostrado a lo largo de los años ser rocosa y no rendirse. Viene de plantar cara a las grandes del mundo y no iba a ser menos contra Argentina en sus primeros cuartos de final en 72 años. No los disputaban desde 1954 y no estaban dispuestos a entregar las armas a las primeras de cambio. Apretaron, se hicieron con el dominio tras poner en muchos problemas a la salida de balón albiceleste y terminaron empatando por medio de Ndoye.

Julián Álvarez mete a Argentina en semifinales

Ahí parecía animarse el partido, pero no. Terminó. Se quedó con 10 Suiza y todavía nos preguntamos por qué. El caso es que se volcó Argentina en busca de resolver antes de la media hora extra, pero no lo lograron ni con un descuento infinito. Fue en la prórroga cuando apareció un inédito Julián. Un jugadorazo que estaba cuajando un Mundial acorde a su temporada, pero que dejó un golazo para lanzar a la vigente campeona y meterla en final. En la escuadra de Kobel la puso. No pudo hacer nada el del Dortmund. Lautaro confirmó la clasificación en el descuento de un partido que quedará empañado.