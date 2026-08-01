El especial ‘Horizonte’ de Iker Jiménez sobre Ceuta marca récord histórico: líder de la noche con un 13,5% de share

Iker Jiménez vuelve a demostrar que sigue conectando con la audiencia. El periodista convenció a Mediaset para alterar la programación de la noche del viernes y emitir un especial de Horizonte centrado en la crisis migratoria en las fronteras de Ceuta y Melilla. La apuesta no sólo salió bien, sino que terminó convirtiéndose en un auténtico éxito de audiencia. El espacio, presentado junto a Carmen Porter, firmó un 13,5% de cuota de pantalla y reunió a 985.000 espectadores, convirtiéndose en la oferta más vista del prime time y alcanzando el mejor dato de la historia del formato desde el especial dedicado a la DANA.

Mientras gran parte de la televisión apostaba por el entretenimiento, el periodista decidió centrar el foco en uno de los asuntos que más debate está generando en nuestro país. El resultado fue una audiencia que volvió a respaldar su forma de hacer televisión, premiando una cobertura especial que se prolongó durante cerca de tres horas.

En Horizonte: crisis en la frontera, Iker Jiménez comenzó la emisión explicando cómo había vivido las primeras horas de esta crisis. El presentador regresaba de un viaje a Corea del Sur cuando comenzó a recibir las primeras imágenes de lo que estaba sucediendo en Ceuta, unas escenas que, según él mismo confesó, le costó creer en un primer momento.

Nada más arrancar el programa, quiso dirigirse directamente a los espectadores para explicar el contexto desde el que afrontaba la emisión: «Son las 10 en punto y esto es Horizonte. Miren, si nos ven, sobre todo a mí, más espesos de lo normal, créanme que prácticamente hace unas horas hemos bajado de un vuelo de 15.000 kilómetros», afirmó.

A continuación, relató cómo conoció lo que estaba ocurriendo incluso antes de aterrizar en España. «En el propio vuelo, mi querido amigo Ángel Gaitán me mostraba algunas imágenes. Yo pensaba que eran ficción o composición por IA. Una auténtica turba de personas entraba a Ceuta desde Marruecos. Evidentemente, a los 30 segundos sabíamos ya que eso era una certeza», explicó.

Iker Jiménez decidió no esperar a comunicar su decisión y reconoció, en directo, que, nada más tomar tierra, consideró que la situación requería una respuesta inmediata por parte del equipo de Horizonte. «Nada más tomar tierra, hablé con esta querida cadena nuestra para decirles que creo que tendríamos que contar algunas cosas», confesó durante la emisión.

El periodista también aprovechó su reciente estancia en Corea del Sur para compartir una reflexión sobre las diferencias culturales y sociales que había observado durante su viaje y las imágenes que estaba viendo desde Ceuta. «¿Qué ocurre? ¿Qué sentido tiene todo esto que estamos viviendo?», se preguntó en directo, abriendo el debate que marcó buena parte de la noche.

El respaldo de la audiencia terminó confirmando que la decisión de modificar la programación fue un acierto. Horizonte no sólo lideró el prime time del viernes, sino que alcanzó el mejor dato de toda su trayectoria desde la histórica cobertura de la DANA, consolidando a Iker Jiménez como uno de los comunicadores con mayor capacidad para movilizar espectadores cuando la actualidad exige una respuesta inmediata.