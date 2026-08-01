Las novedades de Netflix en agosto: el final de ‘Cien años de soledad’ y la despedida de ‘Muertos S.L.’

Después de un julio que nos ha traído novedades relevantes como el estreno de Enola Holmes 3, el reboot de La casa de la pradera o el thriller español Los creyentes, Netflix inicia el mes de agosto con quizás menos estrenos mediáticos, pero con títulos de gran reclamo para sus suscriptores. En concreto, la «gran N roja» lanzará la despedida de dos series, la última creación del incorrecto humorista Ricky Gervais, lo nuevo de Robert De Niro y un filme español que pasó desapercibido hace algunos meses en las salas:

‘Cien años de soledad’ (parte 2)

La aplaudida adaptación colombiana llega a su fin, después del estreno de la primera parte en diciembre del 2024. Ahora, la versión audiovisual de la obra magna de Gabriel García Márquez llega a su clímax final, dividiendo el desenlace en otras dos partes. La primera con siete capítulos y la segunda, con la despedida de la historia de la familia Buendía y el pueblo de Macondo.

Estreno: 5 /26 de agosto

‘Muertos S.L.’

La comedia negra creada por Alberto Caballero, Araceli Álvarez de Sotomayor, Daniel Dorador, Julián Sastre y Nando Abad se despide con su cuarta temporada. Una tanda de seis episodios que marcará el final de las historias de la Funeraria Torregrosa, la empresa que Dámaso Carrillo (Carlos Areces) quiere controlar tras el fallecimiento de su propietario y fundador.

Estreno: 7 de agosto

‘Gatos callejeros, de Ricky Gervais’

El humorista Ricky Gervais es el responsable de grandes comedias como The Office o After Life. Sin embargo, esta es la primera ocasión en la que el británico coquetea de forma absoluta con la animación. La trama se centra en un grupo de gatos de diferentes clases sociales que, buscando compañía y reflexionando sobre la vida cotidiana, terminan sembrando el caos allá por donde pasan.

Estreno: 7 de agosto

‘La fiera’

Narra la historia de tres amigos a los que unía su pasión por los deportes de riesgo. Una afición que alcanzó su mayor grado de expresión con la práctica del salto BASE con traje de alas. El principal reclamo de la cinta son sus escenas de acción y, por supuesto, el protagonismo de las tres estrellas españolas protagonistas: Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre.

Estreno: 14 de agosto

‘Susurran tu nombre’

Adaptando la novela homónima de Alex North, este thriller psicológico original de Netflix cuenta con la presencia estelar de Robert De Niro, Michael Monaghan y Adam Scott en el reparto. La sinopsis nos pone en la piel de un hombre viudo, quien, tras la desaparición de su hijo, le pide ayuda a su padre, un policía jubilado que en su momento fue el responsable de encarcelar al asesino en serie relacionado con el caso: The Whisper Man.