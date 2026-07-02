‘Enola Holmes 3’ es la peor entrega de la saga para la crítica: «Le falta energía, peso y personalidad»

Cuatro años después de la anterior entrega, Enola Holmes 3 aterrizó ayer en Netflix. El seguimiento de la saga, amparada en la figura de Millie Bobby Brown y en la presencia de Henry Cavill, fue en su momento uno de los primeros proyectos virales originales de la compañía y un ejemplo perfecto de cómo la actriz británica se había convertido en una musa comercial para la «gran N roja». Sin embargo y, si dejamos de lado la repercusión mediática de la joven estrella, la franquicia que adapta las novelas de Nancy Springer ha ido a menos, poniendo de manifiesto que, fuera de Stranger Things, Bobby Brown no está logrando conectar con la audiencia. Ahora, su carrera sufre un nuevo revés crítico, pues la esperada continuación ha roto un récord negativo para la propiedad intelectual: la tercera parte de la indómita detective es la peor valorada por parte de la prensa internacional.

Producida nuevamente bajo la supervisión de Legendary Pictures y PCMA Productions, el sello de la propia Bobby Brown, Enola Holmes 3 llegaba al calendario estratégico de estrenos de la compañía con cierto optimismo. Jack Thorne, creador de Adolescencia (2025), volvía a asumir el reto de adaptar el material de Springer y en la dirección; en esta ocasión, el filme contaba con el buen hacer de Philip Barantini, el realizador que ideó y dirigió todos los planos secuencia de la mencionada serie protagonizada por Owen Cooper. Desgraciadamente, la suma de talentos no ha desembocado en un resultado fructífero para la crítica comparado con las anteriores aventuras de la hermana pequeña de Sherlock Holmes.

Eso sí, esto no quiere decir que la cinta no haya cosechado un grueso de opiniones óptimo para sus fans. El trabajo de Thorne y Barantini cosecha un 70% de reseñas positivas en la plataforma de Rotten Tomatoes. Unas cifras que siguen siendo buenas para el grueso de reseñas que acumula su protagonista con otros productos audiovisuales de la compañía que dirigen Ted Sarandos y Greg Peters.

‘Enola Holmes 3’: ¿el declive de la saga?

La primera cinta de la franquicia mantiene un sólido 91% de críticas positivas y su secuela, un 93%. Aunque hay que tener en cuenta que la media recogida por el portal norteamericano puede ser, a veces, un tanto tramposa, pues el algoritmo de la página encasilla las opiniones regulares en el lado positivo o en el negativo del umbral valorativo.

Aun así, la diferencia con el recibimiento profesional de las dos anteriores historias es evidente. Kate Erbland de IndieWire aseguró que Enola Holmes 3 era «un poco básica para todos los implicados» y que este misterio en concreto «no está al nivel» de las aventuras que puede ofrecer la heroína.

No obstante, quizás la crítica más dura corre a cargo de William Bibbiani de The Wrap: «Le falta energía, el peso y la personalidad que hicieron que sus aventuras anteriores fueran tan satisfactorias».

Millie Bobby Brown necesita un gran proyecto

Enola Holmes 3 no ha sido un fracaso severo, pero la intérprete nacida en Málaga acumula una senda de filmes denostados por la prensa. Damsel fue un triunfo a nivel de visualizaciones, aunque fue lapidada por la prensa. Qué decir del desempeño paupérrimo de Estado eléctrico, cuyos 300 millones de dólares de presupuesto supusieron un pozo económico sin fondo para el terminal

En el futuro, Millie Bobby Brown liderará la comedia romántica Just Picture It, la cual también está producida por Netflix. Sin embargo, la actriz necesita pronto una producción con la que pueda volver a ser un reclamo de garantías no sólo para los suscriptores, sino para la audiencia global del patio de butacas. Si no, corre el peligro de convertirse en una estrella de serie B, desconectada de la experiencia cinematográfica a la que apuntaba en sus inicios como Eleven.