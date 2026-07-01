Netflix censura una escena de ‘Torrente presidente’: la secuencia que se pudo ver en el cine ha sido alterada

Tras abarrotar las salas de cine y arrollar la taquilla, Torrente presidente ha aterrizado en Netflix, donde Santiago Segura está reproduciendo ese éxito al alcanzar el número 1 de la lista de películas más vistas de la plataforma. Sin embargo, el largometraje que se pudo ver en la gran pantalla no es exactamente igual al que se ha incluido en el catálogo de Netflix: en este último, una de las escenas ha sido modificada.

La alteración de la escena de Torrente presidente en Netflix se puede incluso intuir sin necesidad de haber visto la película antes en el cine, ya que en la secuencia de la plataforma se ha modificado introduciendo elementos que no pasan desapercibidos.

La censura afecta al momento en el que José Luis Torrente, inmerso en la campaña electoral de NOX, se encuentra en la sede del partido, donde se comenta un vídeo en el que el brazo tonto de la ley aparece con varias prostitutas. Las imágenes llegan al líder de NOX, que ve lo que toda España: a Torrente desnudo. Y hasta aquí leemos para no hacer spoilers, porque la escena tiene mucha más enjundia.

Mientras que en las salas los espectadores pudieron ver, al igual que Ramón Langa (líder de NOX en la película), a Santiago Segura desnudo, de manera fugaz, pero frontal y sin complejos, en Netflix no ha sido así. El montaje para la plataforma incluye en esa secuencia emoticonos de animales que se han utilizado para ocultar los genitales de Santiago Segura.

El cambio ha llamado la atención porque Torrente presidente tiene otras escenas que resultan mucho más provocadoras que el ligero desnudo de su protagonista, al igual que las anteriores entregas de la saga, también disponibles en la plataforma de manera idéntica a como se pudieron ver en los cines en su momento.

Torrente presidente, la sexta película de la saga de Santiago Segura, llegó a Netflix hace sólo cinco días y encabeza la lista de las películas más vistas por los espectadores de la plataforma. Recaudó 30 millones de euros en cines, cifra que la corona como la más taquillera de la franquicia y la segunda más exitosa de la historia del cine español -por detrás de Ocho apellidos vascos- en un momento de crisis para las salas. Incluso la prensa especializada de Estados Unidos subrayó que «ninguna comedia del mundo ha tenido ese éxito».