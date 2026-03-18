Santiago Segura: «No me gusta que en los Goya seas un apestado si no haces lo que hacen los demás»

Santiago Segura está arrasando con Torrente presidente, literalmente: tras cinco días en cartelera, la película supera los 8,5 millones de euros. En un único fin de semana, casi un millón de espectadores ha acudido a las salas atraído por el brazo tonto de la ley, a pesar de que ni siquiera se hizo promoción de la cinta ni se publicó ningún tráiler antes de su estreno, que ya es el mejor del cine español en los últimos 15 años. En él han participado, nuevamente, cameos que suman expectación.

Con esos datos, Santiago Segura asegura sonriente a OKDIARIO que prefiere «un millón de espectadores a cinco premios Goya», aunque tampoco rechazaría los galardones. Obtenerlos o no es lo de menos, porque «es algo muy subjetivo, depende de la opinión de los académicos».

El público avala su cine. Con sus estrenos, ya es tradición que Santiago Segura firme las películas más taquilleras del año en España. Además, las sagas españolas con mayor número de espectadores de la historia son las de Torrente y Padre no hay más que uno, superado sólo por Ocho apellidos.

Aun con ello, Santiago Segura no suele ser un rostro habitual de los Goya, que precisamente este año han sido especialmente polémicos, entre otras cosas, por no invitar a profesionales como Yolanda Ramos, mientras que la presencia de influencers se ha notado más que nunca. «Cuando vi el vídeo de Yolanda Ramos [sobre la polémica] dije ‘Yolanda, tienes más glamour que mucha gente en la alfombra roja’», dice entre risas.

Otro de los debates abiertos en relación a los Goya es la excesiva politización de la gala del cine español, una postura que tampoco comparte Santiago Segura. «No me gusta que sea un apestado el que no haga lo que hacen los demás», comenta, algo que ocurrió, por ejemplo, con Miguel Herrán, que se negó a ponerse una insignia de Palestina.

«Oí las declaraciones de Leonor Watling y dije ‘claro que sí, no todos debemos tener la misma opinión’», coincide. La actriz tampoco quiso llevar la bandera palestina porque no quiso dar más importancia a unos problemas que otros que también merecerían su espacio, a su juicio.

«Hay conflictos en el mundo que nos pillan muy lejos y nuestra opinión está formada sólo por la información que nos llega. Opinamos muy alegremente de cosas que desconocemos mucho», indica Santiago Segura, y pone otros ejemplos, además de los de las guerras: «La gente hablaba de Woody Allen cuando judicialmente no le habían hecho nada. Tú qué sabes sobre cómo es Mia Farrow. Yo tampoco me atrevería a decir de ella que es una loca».

Entre las risas, Torrente presidente también puede dar miedo. La película es una parodia en la que se caricaturiza a personajes en los que ciertos políticos se pueden ver reflejados y, aun con la exageración, tiene un parecido muy razonable con la realidad (en la actualidad). «Ya lo dice el cartelito del principio: cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Es una putada», dice el director, aunque confiesa que le da «pena que se parezca». De todas formas, «es una cosa bastante light para lo que tenemos», sostiene. «Lo he hecho para que nos podamos reír, para llorar ya tenemos la realidad», apunta.

Santiago Segura aborda en una entrevista con OKDIARIO el panorama político, el sentido del humor o la falta de él, cómo encajarán los políticos verse reflejados en Torrente presidente o cómo encaja su cine en la industria española, entre otros muchos temas. «[Los compañeros] me tienen cariño, en el fondo. El cine de comedia nunca ha sido especialmente valorado en los premios. La risa parece una cosa intrascendente, pero es muy importante y hacer reír es muy difícil», sentencia.