Un narco de Son Banya enloquece y siembra el caos al disparar al aire con su pistola y huir de la Policía sin carné

Tensa jornada la vivida este martes en el poblado chabolista de Son Banya, conocido como el supermercado de la droga de Mallorca. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen español por efectuar varios disparos al aire con un arma de fuego e intentar huir a bordo de un vehículo a pesar de tener el carnet retirado.

Los hechos han ocurrido sobre las 10:00 horas de la mañana, momento en el que saltaron todas las alarmas después de que un varón disparara con su pistola en una explanada por motivos que se desconocen. Una patrulla del Grupo I de Estupefacientes que se encontraba en las proximidades del poblado escuchó el estruendo y rápidamente solicitó ayuda a la Unidad de Prevención y Reacción.

Conjuntamente, los agentes de ambas unidades de la Policía Nacional se dirigieron con suma celeridad hacia el interior de Son Banya, donde iniciaron un dispositivo de localización del autor de los disparos. Para ello, establecieron un perímetro de seguridad en la zona.

Posteriormente, los policías observaron a un individuo sospechoso que entraba y salía de una caseta que los narcos del poblado suelen utilizar como punto de venta de drogas. Este mismo individuo, al percatarse de la presencia policial, se subió a un vehículo y empezó a circular a toda velocidad por diferentes calles del lugar.

En el momento de la persecución, los agentes se percataron de que el conductor lanzó un objeto de plástico por la ventana del vehículo instantes antes de ser interceptado. Tras el arresto, los policías recuperaron el objeto lanzado, que resultó ser un táper en cuyo interior había una pistola, dos cargadores y un cañón envuelto en plástico. Además, en el interior del coche se localizaron más de 2.100 euros en efectivo.

Luego, los agentes recuperaron varios casquillos detonados que se encontraban tanto en el suelo de la explanada como en el interior del turismo.

En paralelo, la Policía Nacional también realizó una inspección ocular en el interior de la caseta de la cual el detenido salió huyendo, localizando e interviniendo una catana, diversas cantidades de marihuana y cocaína, así como más de 240 euros en billetes fraccionados, sumando el total del dinero intervenido de más de 2.300 euros.

Finalmente, los agentes, una vez conformados los hechos y habiéndose identificado plenamente al varón, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial, ya que se comprobó que tenía retirado el permiso de conducir.