Almeida reivindica el modelo de Madrid y anuncia que mantendrá la inversión de 5.000 millones en infraestructuras

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha clausurado las I jornadas de infraestructuras de OKDIARIO, donde ha desgranado la hoja de ruta de la capital para consolidar su posición como una gran metrópolis global. Durante su intervención, el regidor ha destacado la transformación histórica de la ciudad, los retos de la revolución digital y la necesidad de contar con administraciones ejemplares.

Almeida ha recordado la metamorfosis de la capital, señalando que el objetivo del Gobierno era dejar atrás la definición de «poblachón manchego» para competir entre las grandes urbes. «La capacidad de influencia que tiene Madrid en estos momentos en el mundo es la más alta que hemos tenido en nuestra historia reciente», ha afirmado.

Para el alcalde, la «piedra angular» del futuro es la atracción de talento en una «fiera competición» global. Ha equiparado la revolución de la inteligencia artificial con la revolución industrial de hace dos siglos y ha destacado la estrategia municipal basada en la creación de un «cerebro digital». Sin embargo, ha advertido que, para atraer centros de datos frente a competidores como Lisboa, Aragón o el País Vasco, es vital garantizar el suministro eléctrico, exigiendo un gobierno que «esté a la altura, en consecuencia y en consonancia, no uno en los tribunales».

«No queremos ser Miami, aspiramos a ser Madrid». Madrid ha sido nombrada por tercer año consecutivo la mejor ciudad del mundo en servicios públicos por las Naciones Unidas. Como muestra, Almeida ha señalado que la EMT ha superado por primera vez los 500 millones de usuarios el año pasado y que se han creado más de 100 equipamientos en los distritos más vulnerables.

Para sostener este crecimiento, el Ayuntamiento mantendrá un ritmo inversor de 5.000 millones de euros. Siguiendo el hito histórico del soterramiento de la M-30, ha confirmado que se avanza en grandes proyectos como el soterramiento de la A-5, Madrid Nuevo Norte y Ventas.

«No queremos ser Miami, aspiramos a ser Madrid», concluyó el alcalde, defendiendo la identidad propia de la capital frente a otros modelos internacionales.